° / °
Nacional
SÉRIE D

Série D de 2026: confira o formato, times classificados e datas-base da competição

Competição começa em abril e terá quatro representantes pernambucanos

Lucas Valle

Publicado: 26/02/2026 às 12:08

Seguir no Google News Seguir

Taça da Série D do Campeonato Brasileiro/Lucas Figueiredo/CBF

Taça da Série D do Campeonato Brasileiro (Lucas Figueiredo/CBF)

O Campeonato Brasileiro Série D de 2026 já tem os 96 clubes definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também divulgou o formato e as datas-base da competição, que começa no início de abril e segue até setembro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou os critérios detalhados da competição e nem a divisão dos times nos grupos, mas o formato, os clubes classificados e as datas-base do torneio já estão divulgados.

Entre os clubes participantes, Pernambuco terá quatro representantes na competição: Central, Maguary, Decisão e Retrô, que entram na disputa em busca do acesso à Terceira Divisão do Futebol Brasileiro e também de uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

  • A primeira fase terá 16 grupos com seis clubes cada, totalizando 96 times;
  • Quatro de cada grupo se classificam (64 times avançam);
  • A Segunda Fase terá 32 confrontos em formato de mata-mata;
  • Os 32 classificados para a terceira fase garantem vaga na Série D do ano seguinte (exceto os que subirem);
  • Os quatro eliminados nas quartas de final disputam playoffs por duas vagas na Série C;
    Seis clubes conquistam o acesso à Série C;
  • O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

Veja também:
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

As 96 vagas foram preenchidas a partir de quatro frentes: rebaixados da Série C, classificados via estaduais e copas, remanescentes da Série D 2025 e pelo ranking nacional de clubes.

Rebaixados da Série C (4 clubes)

  • CSA
  • ABC
  • Retrô
  • Tombense

Vagas via estaduais e copas (64 clubes)

  • Acre: Independência e Galvez
  • Alagoas: ASA e CSE
  • Amapá: Trem e Oratório
  • Amazonas: Nacional e Manaus
  • Bahia: Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA
  • Ceará: Tirol, Ferroviário e Maracanã
  • Distrito Federal: Capital e Gama
  • Espírito Santo: Rio Branco-ES e Vitória-ES
  • Goiás: CRAC, Abecat e Inhumas
  • Maranhão: Imperatriz e IAPE
  • Mato Grosso: Primavera-MT e Mixto-MT
  • Mato Grosso do Sul: Operário-MS e Ivinhema
  • Minas Gerais: Betim, Democrata GV e Uberlândia
  • Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá
  • Paraíba: Sousa e Serra Branca
  • Paraná: Azuriz, São Joseense e Cianorte
  • Pernambuco: Maguary e Decisão
  • Piauí: Piauí e Fluminense-PI
  • Rio de Janeiro: Madureira, America-RJ, Sampaio Corrêa
  • Rio Grande do Norte: Laguna e América-RN
  • Rio Grande do Sul: Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany de Bagé
  • Rondônia: Porto Velho e Guaporé
  • Roraima: GAS e Monte Roraima
  • Santa Catarina: Joinville, Santa Catarina e Blumenau
  • São Paulo: Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba
  • Sergipe: Lagarto e Sergipe
  • Tocantins: Araguaína e Tocantinópolis

Classificados via Série D 2025 (14 clubes)

  • Manauara
  • Juazeirense
  • Ceilândia
  • Aparecidense
  • Goiatuba
  • Sampaio Corrêa
  • Luverdense
  • Cascavel
  • Central
  • Altos
  • Maricá
  • São José-RS
  • Marcílio Dias
  • Água Santa

Vagas pelo Ranking Nacional de Clubes (14 clubes)

  • Nova Iguaçu
  • Brasiliense
  • Pouso Alegre
  • Portuguesa-RJ
  • Humaitá
  • São Raimundo-RR
  • Iguatu
  • União Rondonópolis
  • Real Noroeste
  • Treze
  • Atlético-CE
  • Operário VG
  • Moto Club
  • Parnahyba

DATAS-BASE DA SÉRIE D 2026

Fase de grupos

1ª rodada: 4 ou 5 de abril
2ª rodada: 11 ou 12 de abril
3ª rodada: 18 ou 19 de abril
4ª rodada: 25 ou 26 de abril
5ª rodada: 2 ou 3 de maio
6ª rodada: 9 ou 10 de maio
7ª rodada: 16 ou 17 de maio
8ª rodada: 23 ou 25 de maio
9ª rodada: 30 ou 31 de maio
10ª rodada: 13 ou 14 de junho

Mata-mata

2ª fase

  • Ida: 20 ou 21 de junho
  • Volta: 27 ou 28 de junho

3ª fase

  • Ida: 4 ou 5 de julho
  • Volta: 11 ou 12 de julho

Oitavas de final

  • Ida: 17 ou 18 de julho
  • Volta: 25 ou 26 de julho

Quartas de final

  • Ida: 8 ou 9 de agosto
  • Volta: 15 ou 16 de agosto

Semifinais

  • Ida: 23 de agosto
  • Volta: 30 de agosto

Playoffs do acesso

  • Ida: 20 de agosto
  • Volta: 2 de setembro

Final

  • Ida: 6 de setembro
  • Volta: 13 de setembro
CBF , Central , datas , decisÃo , Distribuição das vagas , Formato , Maguary , mata-mata , Pernambucanos , Retrô , série D
Mais de Nacional
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP