Série D de 2026: confira o formato, times classificados e datas-base da competição
Competição começa em abril e terá quatro representantes pernambucanos
Publicado: 26/02/2026 às 12:08
Taça da Série D do Campeonato Brasileiro (Lucas Figueiredo/CBF)
O Campeonato Brasileiro Série D de 2026 já tem os 96 clubes definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também divulgou o formato e as datas-base da competição, que começa no início de abril e segue até setembro.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou os critérios detalhados da competição e nem a divisão dos times nos grupos, mas o formato, os clubes classificados e as datas-base do torneio já estão divulgados.
Entre os clubes participantes, Pernambuco terá quatro representantes na competição: Central, Maguary, Decisão e Retrô, que entram na disputa em busca do acesso à Terceira Divisão do Futebol Brasileiro e também de uma vaga na Copa do Brasil de 2027.
FORMATO DA COMPETIÇÃO
- A primeira fase terá 16 grupos com seis clubes cada, totalizando 96 times;
- Quatro de cada grupo se classificam (64 times avançam);
- A Segunda Fase terá 32 confrontos em formato de mata-mata;
- Os 32 classificados para a terceira fase garantem vaga na Série D do ano seguinte (exceto os que subirem);
- Os quatro eliminados nas quartas de final disputam playoffs por duas vagas na Série C;
Seis clubes conquistam o acesso à Série C;
- O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil.
As 96 vagas foram preenchidas a partir de quatro frentes: rebaixados da Série C, classificados via estaduais e copas, remanescentes da Série D 2025 e pelo ranking nacional de clubes.
Rebaixados da Série C (4 clubes)
- CSA
- ABC
- Retrô
- Tombense
Vagas via estaduais e copas (64 clubes)
- Acre: Independência e Galvez
- Alagoas: ASA e CSE
- Amapá: Trem e Oratório
- Amazonas: Nacional e Manaus
- Bahia: Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA
- Ceará: Tirol, Ferroviário e Maracanã
- Distrito Federal: Capital e Gama
- Espírito Santo: Rio Branco-ES e Vitória-ES
- Goiás: CRAC, Abecat e Inhumas
- Maranhão: Imperatriz e IAPE
- Mato Grosso: Primavera-MT e Mixto-MT
- Mato Grosso do Sul: Operário-MS e Ivinhema
- Minas Gerais: Betim, Democrata GV e Uberlândia
- Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá
- Paraíba: Sousa e Serra Branca
- Paraná: Azuriz, São Joseense e Cianorte
- Pernambuco: Maguary e Decisão
- Piauí: Piauí e Fluminense-PI
- Rio de Janeiro: Madureira, America-RJ, Sampaio Corrêa
- Rio Grande do Norte: Laguna e América-RN
- Rio Grande do Sul: Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany de Bagé
- Rondônia: Porto Velho e Guaporé
- Roraima: GAS e Monte Roraima
- Santa Catarina: Joinville, Santa Catarina e Blumenau
- São Paulo: Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba
- Sergipe: Lagarto e Sergipe
- Tocantins: Araguaína e Tocantinópolis
Classificados via Série D 2025 (14 clubes)
- Manauara
- Juazeirense
- Ceilândia
- Aparecidense
- Goiatuba
- Sampaio Corrêa
- Luverdense
- Cascavel
- Central
- Altos
- Maricá
- São José-RS
- Marcílio Dias
- Água Santa
Vagas pelo Ranking Nacional de Clubes (14 clubes)
- Nova Iguaçu
- Brasiliense
- Pouso Alegre
- Portuguesa-RJ
- Humaitá
- São Raimundo-RR
- Iguatu
- União Rondonópolis
- Real Noroeste
- Treze
- Atlético-CE
- Operário VG
- Moto Club
- Parnahyba
DATAS-BASE DA SÉRIE D 2026
Fase de grupos
1ª rodada: 4 ou 5 de abril
2ª rodada: 11 ou 12 de abril
3ª rodada: 18 ou 19 de abril
4ª rodada: 25 ou 26 de abril
5ª rodada: 2 ou 3 de maio
6ª rodada: 9 ou 10 de maio
7ª rodada: 16 ou 17 de maio
8ª rodada: 23 ou 25 de maio
9ª rodada: 30 ou 31 de maio
10ª rodada: 13 ou 14 de junho
Mata-mata
2ª fase
- Ida: 20 ou 21 de junho
- Volta: 27 ou 28 de junho
3ª fase
- Ida: 4 ou 5 de julho
- Volta: 11 ou 12 de julho
Oitavas de final
- Ida: 17 ou 18 de julho
- Volta: 25 ou 26 de julho
Quartas de final
- Ida: 8 ou 9 de agosto
- Volta: 15 ou 16 de agosto
Semifinais
- Ida: 23 de agosto
- Volta: 30 de agosto
Playoffs do acesso
- Ida: 20 de agosto
- Volta: 2 de setembro
Final
- Ida: 6 de setembro
- Volta: 13 de setembro