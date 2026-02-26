Série D de 2026: confira o formato, times classificados e datas-base da competição

Taça da Série D do Campeonato Brasileiro (Lucas Figueiredo/CBF)

O Campeonato Brasileiro Série D de 2026 já tem os 96 clubes definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também divulgou o formato e as datas-base da competição, que começa no início de abril e segue até setembro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou os critérios detalhados da competição e nem a divisão dos times nos grupos, mas o formato, os clubes classificados e as datas-base do torneio já estão divulgados.

Entre os clubes participantes, Pernambuco terá quatro representantes na competição: Central, Maguary, Decisão e Retrô, que entram na disputa em busca do acesso à Terceira Divisão do Futebol Brasileiro e também de uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

A primeira fase terá 16 grupos com seis clubes cada, totalizando 96 times;



Quatro de cada grupo se classificam (64 times avançam);



A Segunda Fase terá 32 confrontos em formato de mata-mata;



Os 32 classificados para a terceira fase garantem vaga na Série D do ano seguinte (exceto os que subirem);



Os quatro eliminados nas quartas de final disputam playoffs por duas vagas na Série C;

Seis clubes conquistam o acesso à Série C;



As 96 vagas foram preenchidas a partir de quatro frentes: rebaixados da Série C, classificados via estaduais e copas, remanescentes da Série D 2025 e pelo ranking nacional de clubes.

Rebaixados da Série C (4 clubes)

CSA

ABC

Retrô

Tombense

Vagas via estaduais e copas (64 clubes)



Acre: Independência e Galvez



Independência e Galvez Alagoas: ASA e CSE



ASA e CSE Amapá: Trem e Oratório



Trem e Oratório Amazonas: Nacional e Manaus



Nacional e Manaus Bahia: Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA



Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA Ceará: Tirol, Ferroviário e Maracanã



Tirol, Ferroviário e Maracanã Distrito Federal: Capital e Gama



Capital e Gama Espírito Santo: Rio Branco-ES e Vitória-ES



Rio Branco-ES e Vitória-ES Goiás: CRAC, Abecat e Inhumas



CRAC, Abecat e Inhumas Maranhão: Imperatriz e IAPE



Imperatriz e IAPE Mato Grosso: Primavera-MT e Mixto-MT



Primavera-MT e Mixto-MT Mato Grosso do Sul: Operário-MS e Ivinhema



Operário-MS e Ivinhema Minas Gerais: Betim, Democrata GV e Uberlândia



Betim, Democrata GV e Uberlândia Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá



Tuna Luso e Águia de Marabá Paraíba: Sousa e Serra Branca



Sousa e Serra Branca Paraná: Azuriz, São Joseense e Cianorte



Azuriz, São Joseense e Cianorte Pernambuco: Maguary e Decisão



Piauí: Piauí e Fluminense-PI



Piauí e Fluminense-PI Rio de Janeiro: Madureira, America-RJ, Sampaio Corrêa



Madureira, America-RJ, Sampaio Corrêa Rio Grande do Norte: Laguna e América-RN



Laguna e América-RN Rio Grande do Sul: Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany de Bagé



Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany de Bagé Rondônia: Porto Velho e Guaporé



Porto Velho e Guaporé Roraima: GAS e Monte Roraima



GAS e Monte Roraima Santa Catarina: Joinville, Santa Catarina e Blumenau



Joinville, Santa Catarina e Blumenau São Paulo: Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba



Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba Sergipe: Lagarto e Sergipe



Lagarto e Sergipe Tocantins: Araguaína e Tocantinópolis

Classificados via Série D 2025 (14 clubes)

Manauara

Juazeirense

Ceilândia

Aparecidense

Goiatuba

Sampaio Corrêa

Luverdense

Cascavel

Central

Altos

Maricá

São José-RS

Marcílio Dias

Água Santa

Vagas pelo Ranking Nacional de Clubes (14 clubes)

Nova Iguaçu

Brasiliense

Pouso Alegre

Portuguesa-RJ

Humaitá

São Raimundo-RR

Iguatu

União Rondonópolis

Real Noroeste

Treze

Atlético-CE

Operário VG

Moto Club

Parnahyba

DATAS-BASE DA SÉRIE D 2026

Fase de grupos

1ª rodada: 4 ou 5 de abril

2ª rodada: 11 ou 12 de abril

3ª rodada: 18 ou 19 de abril

4ª rodada: 25 ou 26 de abril

5ª rodada: 2 ou 3 de maio

6ª rodada: 9 ou 10 de maio

7ª rodada: 16 ou 17 de maio

8ª rodada: 23 ou 25 de maio

9ª rodada: 30 ou 31 de maio

10ª rodada: 13 ou 14 de junho

Mata-mata

2ª fase

Ida: 20 ou 21 de junho

20 ou 21 de junho Volta: 27 ou 28 de junho

3ª fase



Ida: 4 ou 5 de julho



4 ou 5 de julho Volta: 11 ou 12 de julho

Oitavas de final



Ida: 17 ou 18 de julho



17 ou 18 de julho Volta: 25 ou 26 de julho

Quartas de final



Ida: 8 ou 9 de agosto



8 ou 9 de agosto Volta: 15 ou 16 de agosto

Semifinais



Ida: 23 de agosto



23 de agosto Volta: 30 de agosto

Playoffs do acesso



Ida: 20 de agosto



20 de agosto Volta: 2 de setembro

Final

