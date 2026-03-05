Sport sofre na estreia na Copa do Brasil, mas vence a Desportiva nos pênaltis e avança à terceira fase

Leão volta a encontrar dificuldades no tempo normal, empata por 0 a 0 e garante classificação nas penalidades, embolsando R$ 1,5 milhão

Equipe do Sport em partida da Copa do Brasil (Pedro Lorenzon/SCR)

O Sport conquistou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao bater a Desportiva Ferroviária nos pênaltis por 4 a 3, na noite desta quinta-feira (5). A partida, disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, terminou empatada sem gols no tempo normal.

Com o resultado, o Leão também garante uma premiação de R$ 1,5 milhão por avançar de fase, valor considerado importante para a sequência da temporada rubro-negra.

O próximo compromisso do Sport na Copa do Brasil será diante do Anápolis, na Ilha do Retiro, com data e horário ainda a serem divulgados pela CBF. Já para a Desportiva Ferroviária, a eliminação marca o encerramento da temporada.

A equipe comandada por Roger Silva não fez uma grande partida diante do time capixaba e agora volta as atenções para a decisão do Campeonato Pernambucano. Os rubro-negros encaram o Náutico nos Aflitos, no domingo (8), às 18h, no Clássico dos Clássicos válido pelo jogo de volta da final estadual.

O empate por 3 a 3 na Ilha do Retiro, no último fim de semana, deixa a disputa totalmente aberta e obriga o Sport a vencer na casa do rival para conquistar o título no tempo normal e evitar uma nova decisão por pênaltis.

O JOGO

Um primeiro tempo movimentado, com chances para os dois lados. O Sport tentou assumir o controle da partida, mas, assim como vem acontecendo ao longo da temporada rubro-negra, voltou a cometer erros de passe que permitiram à Desportiva recuperar a bola e escapar da marcação em alguns momentos.

Aos 16 minutos, surgiu a primeira grande chance desperdiçada pelo Leão. Em jogada pelo lado esquerdo do ataque, Gustavo Maia cruzou para Gustavo Coutinho, que tentou a finalização de voleio, mas não conseguiu pegar em cheio na bola, facilitando a defesa do goleiro Pedro Zanette.

A resposta da Desportiva veio aos 20 minutos, em um contra-ataque pelo lado direito. No entanto, no momento decisivo, o cruzamento saiu forte demais e a bola passou por toda a área sem encontrar ninguém para completar.

Pouco depois, aos 26 minutos, o Sport voltou a assustar. Novamente Gustavo Coutinho apareceu dentro da área, ajeitou para o pé esquerdo e finalizou com força, obrigando Zanette a fazer mais uma boa defesa.

A pressão rubro-negra seguiu. Aos 34 minutos, Carlos De Pena arriscou da entrada da área, mas o goleiro da Locomotiva voltou a aparecer bem para evitar o gol.

Na sequência, aos 39 minutos, foi a vez da Desportiva levar perigo. Kieza sofreu falta na lateral da área. Na cobrança, Mariano bateu fechado e forçou uma defesa firme de Thiago Couto, que evitou a abertura do placar.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, a Desportiva voltou melhor e obrigou o goleiro Thiago Couto a salvar o Sport mais uma vez. Em bela jogada individual, Ruan driblou defensores rubro-negros e a bola sobrou para Gilberto, que finalizou com força, mas parou em grande defesa do arqueiro leonino.

Aos 14 minutos, veio a grande oportunidade da equipe capixaba. Após bola alçada na área do Sport e escorada pelo ataque, Mariano apareceu livre na pequena área e acertou o travessão. Mais uma vez, a Desportiva aproveitou as brechas deixadas pela defesa do Leão.

Enquanto isso, o Sport seguia errando passes e tomadas de decisão no setor ofensivo. Max, um dos atletas que mais falhou nas ações de ataque, acabou substituído por Roger Silva, que acionou Barletta. O camisa 30 do Leão foi o principal nome ofensivo da equipe no segundo tempo, mais incisivo nas jogadas, mas ainda assim não conseguiu furar a defesa adversária.

Com o empate persistindo no tempo normal, a vaga na terceira fase acabou sendo decidida nas cobranças de pênaltis.

PÊNALTIS

Na disputa por pênaltis, a Desportiva foi a primeira a bater e desperdiçou. Thiago Couto acertou o canto e defendeu a finalização de Tiago Moura.

Na primeira cobrança rubro-negra, Iury Castilho parou no goleiro Pedro Zanette e também desperdiçou a penalidade do Sport.

A disputa seguiu com quatro cobranças convertidas: Gilberto e Guilherme Teixeira marcaram para a Desportiva, enquanto Zé Roberto e Clayson fizeram para o Sport.

Na quarta cobrança da equipe capixaba, Jorge Mendes acertou a trave e desperdiçou. Na sequência, Barletta converteu para o Sport.

Vinícius Leandro marcou na quinta cobrança da Desportiva, mas Felipinho acertou o pênalti decisivo que fechou a série e garantiu a classificação do Sport para a terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA DA PARTIDA

DESPORTIVA (3) 0X0 (4) SPORT

Desportiva Ferroviária: Pedro Zanette; Jairo, Wesley (Janelson), Vinícius Leandro e Wilian Simões (Kaká); Gilberto, Mariano (Jhonatan), Jorge Mendes e Ruan; Tiago Moura e Kieza (Guilherme Teixeira). Técnico: Eleomar Pereira.

Sport: Thiago Couto; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Davi Gabriel (Felipinho); Zé Lucas, Yago Felipe e Carlos de Pena (Iury Castilho); Max (Barletta), Gustavo Maia (Clayson) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Horário: 19h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Renato Gomes Tolentino (DF)

Quarto Árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES)

Cartões amarelos: Ruan, Tiago Moura, Pedro Zanette e Gilberto (Desportiva); Zé Marcos (Sport)