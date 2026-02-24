Maguary é valente, mas cai com gol no último minuto para o Fortaleza

Azulão de Bonito perdeu por 4 a 3 para o Tricolor do Pici, nesta terça-feira, na Arena Castelão, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Brasil

Maguary foi valente, mas o Fortaleza se classificou. (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Uma chuva de gols na Arena Castelão e castigo no último minuto para Pernambuco. Com direito a duas viradas, o Fortaleza bateu o Maguary por 4 a 3, com o gol da classificação marcado aos 49 minutos do segundo tempo, com Lucca Prior fazendo quarto gol dos cearenses. Com isso, o Azulão de Bonito encerra a sua participação já histórica na Copa do Brasil, caindo na segunda fase da classificação.





Em relação ao jogo, o Fortaleza apareceu em frente ao gol aos 14 minutos, Mailton fez um cruzamento perfeito para Luiz Fernando cabecear sem chances para o goleiro Bruno: Fortaleza 1 a 0. Maguary não parou e seu ataque parou. O empate veio aos 41 minutos do primeiro tempo. Após a bola ser desviada pelo zagueiro Gazal, Júlio César avançou em direção ao gol e Marcou aproveitou o rebote: 1 a 1.



Será que o jogo já acabou? De jeito nenhum. Aos 48 minutos, Cardona aproveitou a ausência de Mailton e cabeceou sem chances para o gol, colocando o Strength em vantagem pela primeira vez. A resposta de Maguary foi imediata. Apenas 50 segundos depois, Cardona escapou e viu o Verdún tocar para Kanu empatar imediatamente: 2 a 2.



Na fase final, Maguary manteve a bravura e garantiu a vitória. No primeiro jogo, Eduardo recebeu o passe certo e chutou rasteiro para fazer 3 a 2. O Fortaleza não desistiu e, aos 37 minutos, após muita pressão, Rodrigo recebeu um cruzamento e empatou: 3 a 3.



Quando tudo se resumiu aos pênaltis, aos 49 minutos do segundo tempo, Lucca Pior marcou o primeiro gol e garantiu a classificação, levando a Arena Castelão à loucura. O zagueiro garante que o corajoso Maguary não se decepcionará.

