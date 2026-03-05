Sport na 3ª fase da Copa do Brasil: saiba adversário do Leão e a premiação em caso de classificação

Yago Felipe, meio-campista do Sport (Pedro Lorenzon/ SCR)

O Sport está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil de 2026. A vaga foi conquistada na noite da última quinta-feira (5), após vitória nos pênaltis sobre a Desportiva Ferroviária, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, depois de empate sem gols no tempo normal.

A classificação veio apenas na disputa de penalidades. O goleiro Thiago Couto defendeu a cobrança de Tiago Moura e ajudou o Leão a vencer por 4 a 3 nas cobranças. A penalidade decisiva foi convertida pelo lateral Felipinho, garantindo a sequência rubro-negra no torneio nacional.

Além da vaga, o resultado também teve impacto financeiro importante. Pela classificação à terceira fase, o clube pernambucano já assegurou uma premiação milionária e segue com a possibilidade de ampliar ainda mais os ganhos na competição.

Adversário definido



Na próxima etapa, o Sport terá pela frente o Anápolis, de Goiás. O confronto será disputado na Ilha do Retiro, em jogo único, com data e horário ainda a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O time goiano também chega embalado após avançar na competição nacional e buscará surpreender fora de casa para seguir na disputa. Já o Leão tenta aproveitar o mando de campo para confirmar o favoritismo e continuar vivo no torneio.

Premiação em jogo

Caso avance para a 4ª fase da Copa do Brasil, o Sport receberá R$ 1,68 milhão em premiação. A competição distribui cotas progressivas por fase, tornando-se uma importante fonte de receita para os clubes ao longo da temporada.

Até o momento, o Leão já soma valores importantes no torneio. A classificação diante da Desportiva rendeu R$ 1,53 milhão, reforçando o caixa rubro-negro em uma temporada marcada por reestruturação financeira e esportiva.

