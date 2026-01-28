Beto Lago: "A mistura proposital de conceitos contábeis das SAFs para inflar promessas"

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Mistureba das SAFs

Vale e muito assistir ao vídeo do jornalista Rodrigo Capelo, diretor de conteúdo do Sport Insider e colunista do Estadão. Um dos maiores especialistas em finanças do futebol no País, Capelo desmonta uma prática que vem se tornando comum nas SAFs brasileiras: a mistura proposital de conceitos contábeis para inflar promessas. O exemplo da Portuguesa é didático. Vendida como uma “SAF bilionária”, anunciada em R$ 1,2 bilhão, o contrato revela algo bem diferente. O valor real de investimento no futebol é de R$ 263 milhões, mas até isso exige cuidado na leitura. Parte desse montante se refere a ativos intangíveis e imobilizados, como compra de atletas e obras estruturais, que entram na contabilidade como investimento. Já os gastos com futebol profissional, base e feminino (salários, prêmios, logística e manutenção) são despesas operacionais, dinheiro que sai do caixa mês a mês. Misturar tudo no mesmo pacote não é erro técnico. É estratégia de convencimento. Serve para criar, no imaginário do torcedor, a ilusão de uma SAF rica, poderosa e transformadora, projetada para 10, 15 anos. Uma narrativa sedutora para conselheiros pressionados, torcidas organizadas impacientes e clubes em colapso financeiro. O alerta de Capelo é claro: quando o contrato vem com de metas esportivas obrigatórias, como acesso à Série A em determinado ano, o risco aumenta. E pior: essa engenharia financeira vem se repetindo em várias SAFs pelo futebol brasileiro, com promessas que raramente resistem ao tempo.

Santa Cruz x Jaguar: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano

A expectativa pelo novo treinador do Santa Cruz é enorme, mas a diretoria precisa ter frieza. Antes de fechar o nome, é fundamental saber quem está na lista de rejeição do torcedor. Começar um novo ciclo com um técnico sem respaldo popular é repetir erros. No Arruda, hoje, não há margem para apostas cegas. O clube precisa de alguém que chegue com ideia de jogo clara, capacidade de gestão de crise e, principalmente, aceitação mínima da arquibancada.

Rodada decisiva no Estadual

A rodada desta quarta-feira pode começar a desenhar o mapa final do Pernambucano. Com o Náutico já garantido diretamente na semifinal, o Sport pode assegurar a segunda vaga antecipada. Para isso, precisa vencer o Maguary, em Bonito, e torcer por tropeços de Retrô (que encara o Náutico, nos Aflitos) e Santa Cruz (contra o Jaguar, no Arruda). Se esses rivais vencerem, a decisão ficará para a última rodada, com um tempero extra: o Clássico das Multidões, na Ilha do Retiro, carregando peso técnico, emocional e político.

Zona de risco acesa

Na parte de baixo da tabela, o sinal de alerta já virou sirene. Com um ponto, o Vitória pode se aproximar perigosamente do rebaixamento se perder para o Decisão, no Sesc Goiana, e o Jaguar vence o Santa Cruz, no Arruda. Nesse cenário, o time de Jaboatão ainda sonharia com vaga na segunda fase, mas o futebol apresentado até aqui aponta mais consistência em Maguary e Decisão, que aguardam quem cairá do trio Sport, Retrô e Santa Cruz.

