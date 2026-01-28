Brasileirão começa mais cedo em 2026, com investimentos recordes e favoritos à taça; confira
Mudança no calendário por causa da Copa do Mundo antecipa largada da Série A, que promete uma das disputas mais intensas dos últimos anos
Publicado: 28/01/2026 às 08:15
Bola oficial da Série A do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/DP Foto)
O Campeonato Brasileiro começa, de forma inédita, nesta quarta-feira (28). É a primeira vez - desde a implementação do sistema de pontos corridos - que isto acontece, em uma mudança divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no fim de 2025, devido à Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México, entre junho e julho deste ano.
Atual campeão, o Flamengo busca oficializar a repatriação de Lucas Paquetá, que está no West Ham (Inglaterra), como a maior contratação da história do futebol brasileiro - recorde recém-quebrado pelo Cruzeiro.
O meia, da Seleção Brasileira, quer voltar para o Ninho do Urubu sete anos após sua saída. Segundo jornais ingleses, o rubro-negro carioca desembolsaria cerca de 260 milhões de reais para contar com o jogador ainda neste mês.
O valor que o Flamengo deve pagar por Paquetá superaria a contratação de Gerson pelo Cruzeiro, junto ao Zenit (Rússia), que custou aproximadamente 170 milhões e - à época - virou a contratação mais cara do futebol brasileiro.
Terceira colocada em 2025, a Raposa não apenas se reforçou, mas também manteve e renovou com nomes importantes da campanha que levou o time de volta para a Libertadores. Entre eles, o atacante pernambucano Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A com 21 gols marcados. Outro que ficou no clube foi o meia e camisa 10 da equipe, Matheus Pereira.
Vice-campeão do Brasileirão e da Libertadores 2025, atrás do Flamengo em ambos os campeonatos, o Palmeiras não investiu forte para esta temporada. A maior contratação foi do volante Marlon Freitas, que chegou do Botafogo por cerca de R$ 32 milhões.
A expectativa é que estes três voltem a brigar pela taça do Brasileirão, mas, após uma péssima campanha em 2025, o Atlético-MG se reforçou bem e pode surpreender.
O Galo trouxe nomes para todos os setores do campo. Um deles é o lateral-esquerdo Renan Lodi, que já atuou pela Seleção Brasileira e estava no Al-Hilal (Arábia Saudita) após passagens por Atlético de Madrid (Espanha), Olympique de Marselha(França)e Nottingham Forest (Inglaterra).
Além disso, o Atlético-MG deu um atravessou a negociação do Corinthians para contratação do volante Maycon, junto ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e, também para o meio, contratou Alexsander, ex-Fluminense que estava no Al-Ahli (Arábia Saudita).
Além desses, o time da capital mineira trouxe nomes para outros setores do campo, gastando, ao todo, cerca de R$ 180 milhões até agora.
Nesta primeira rodada, que começa na noite desta quarta, os destaques ficam para partidas entre Atlético-MG e Palmeiras, às 19h00 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e São Paulo x Flamengo, no MorumBIS, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília).