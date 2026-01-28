Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja potes, onde assistir e horário

CBF define nesta quarta-feira (28) os mandos da primeira fase e o chaveamento até a terceira etapa da competição

Sorteio define os mandos de campo da primeira fase e também os confrontos da segunda etapa da Copa do Brasil 2026 (Staff Images / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro, o sorteio que definirá os mandos de campo da primeira fase da Copa do Brasil 2026, além do chaveamento da segunda e da terceira fases da competição.

A cerimônia terá transmissão ao vivo pela CBF TV, no canal oficial da entidade no YouTube.

Entre os representantes pernambucanos, o Maguary entra em campo já na primeira fase, enquanto Sport, Retrô e Santa Cruz só estreiam a partir da segunda etapa do torneio. A formação dos potes segue o Ranking Nacional de Clubes (RNC), critério utilizado pela CBF para organizar os confrontos e equilibrar a disputa.

Na primeira fase, 28 equipes se enfrentam em jogos únicos, programados para os dias 18 e 19 de fevereiro. Os vencedores avançam e completam o pote G, formando também o pote H para a sequência do sorteio. Ao todo, 14 clubes garantirão vaga na segunda fase, juntando-se aos outros 74 times já classificados, totalizando 88 equipes.

A maioria dos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro estreia diretamente na segunda fase, conforme o regulamento da competição. Já os 20 times da Série A entram apenas na quinta fase da Copa do Brasil.

Critérios de entrada na competição

De acordo com o regulamento, a CBF estabelece três critérios para o ingresso dos clubes no torneio:

Critério 1: clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que entram diretamente na quinta fase;

Critério 2: campeões das copas regionais, além dos campeões da Série C e da Série D;

Critério 3: clubes classificados por meio dos campeonatos estaduais.

Confrontos da 1ª fase

A definição dos mandos de campo ocorrerá durante o sorteio desta quarta-feira. Confira os duelos:

Ji-Paraná-RO x Pantanal

Independente-AP x Ivinhema-MS

Madureira x Baré-RR

Gama-DF x Monte Roraima

Galvez-AC x Guaporé-RO

Velo Clube-SP x Vasco-AC

Primavera-SP x Araguaína-RO

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES

Betim-MG x Piauí

Tirol-CE x América de Propriá-SE

Santa Catarina x IAPE-MA

Porto-BA x Serra Branca-PB

Maguary-PE x Laguna-RN

Bragantino-PA x Primavera-MT

Potes da segunda fase

Na segunda fase, os 88 clubes serão distribuídos em oito potes, com 11 equipes cada. Veja a composição:

Pote A: Fortaleza, Juventude, Atlético-GO, América, Ceará, Cuiabá, Goiás, Sport, CRB, Vila Nova-GO e Operário-PR.

Pote B: Avaí, Novorizontino, CSA, Amazonas, Tombense, Volta Redonda, Guarani, ABC, Londrina, Retrô e Ypiranga-RS.

Pote C: Athletic, Botafogo-PB, Maringá, São Bernardo, Caxias, Figueirense, América-RN, Manaus, Altos-PI, Nova Iguaçu e Águia de Marabá.

Pote D: Anápolis, Sousa-PB, Tocantinópolis, ASA, Porto Velho, Ceilândia, Portuguesa-RJ, Trem-AP, Juazeirense, Itabaiana e Maranhão.

Pote E: Santa Cruz, Tuna Luso, Maracanã-CE, Cianorte, Operário-MS, Jacuipense, Capital-DF, Fluminense-PI, São Luiz-RS, Operário-MT e Manauara.

Pote F: Azuriz-PR, Rio Branco-ES, Boavista-RJ, GAS-RR, Guarany de Bagé, Mixto-MT, Portuguesa-SP, Atlético-BA, Lagarto-SE, Capital-TO e Independência-AC.

Pote G: Joinville, Uberlândia, Imperatriz-MA, Penedense, Porto Vitória-ES, Castanhal, Nacional-AM, Oratório e vencedores dos Grupos 1, 2 e 3.

Pote H: vencedores dos Grupos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Regras do sorteio

Os confrontos da segunda fase obedecerão aos seguintes cruzamentos: