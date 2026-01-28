Maguary x Sport: onde assistir, escalações e horário da 6ª rodada do Campeonato Pernambucano

A partida teve o horário antecipado para as 15h pela FPF devido ao estádio não estar apto a receber jogos no período noturno

Pelo Sport, o lateral-esquerdo Felipinho e o volante Zé Gabriel (Paulo Paiva/Sport Recife)

A 6ª rodada do Campeonato Pernambucano reserva o confronto entre Maguary e Sport na tarde desta quarta-feira (28), no Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito. A bola rola às 15h, em horário antecipado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE). Inicialmente, a partida estava prevista para as 19h, também nesta quarta.

A mudança ocorreu devido à falta de liberação do Arthur Tavares para a realização de jogos no período noturno. Assim como aconteceu com o rival Santa Cruz, que precisou enfrentar o Azulão nesse mesmo horário, agora é a vez do Sport superar a alteração na programação em busca da classificação direta às semifinais do Estadual.

No último sábado (24), foi iniciado um serviço de instalação de refletores no estádio, mas, mesmo assim, a FPF-PE optou por manter o duelo às 15h.

Já ocorreram três confrontos entre as duas equipes, todos pelo Campeonato Pernambucano. O primeiro foi em 2023, quando o duelo terminou empatado em 1 a 1. Nas outras duas oportunidades, o Leão saiu vitorioso, vencendo por 1 a 0, em 2024, e aplicando uma goleada por 5 a 0, em 2025.

SPORT

O Sport segue em crescimento no Campeonato Pernambucano. Os rubro-negros ocupam a vice-liderança do Estadual, com 10 pontos, cinco a menos que o líder Náutico.

Foram oito gols marcados nos últimos dois jogos: a goleada por 5 a 0 sobre o Decisão e a vitória por 3 a 0 diante do Vitória das Tabocas, ambos na Ilha do Retiro. Isso fez a equipe comandada por Roger Silva chegar a 12 gols anotados na competição, quatro a menos que os rivais alvirrubros.

O desafio da vez é superar, além, claro, do adversário desta quarta-feira, o horário da partida. O jogo, marcado para as 15h, impôs ao Sport uma mudança no planejamento e na preparação para o confronto. A viagem da delegação rubro-negra para Bonito ocorreu no início da noite desta terça-feira (27).

“Com a mudança de horário, há um desgaste maior durante a partida, especialmente levando em conta a umidade relativa elevada que constatamos existir na cidade de Bonito (...) Diante desse cenário, reforçamos a hidratação dos atletas e monitoramos todas as etapas dos treinos, no intuito de termos o elenco em condições para lidar de forma eficiente com as temperaturas e condições climáticas do jogo", explicou o preparador físico Adriano Titton, membro da comissão técnica leonina.

MAGUARY

Atualmente na 6ª colocação, com cinco pontos, o Maguary, aquém do que se esperava, ainda não demonstrou o melhor de seu futebol e entra em campo precisando pontuar. O Azulão segue na luta por uma vaga na segunda fase e busca se recuperar da dura derrota por 4 a 3, de virada, para o Decisão.

Na rodada passada, o time chegou a abrir 3 a 0, mas, em apenas 20 minutos, viu a vitória escapar. A equipe de Goiana consolidou a virada nos minutos finais, aproveitando o apagão do Maguary, que perdeu intensidade e se acomodou no confronto.

Agora, jogando em casa, o Azulão sabe que precisa fazer valer o mando de campo, e uma vitória sobre o Sport, nesta quarta-feira, pode garantir a vaga no G-6.

FICHA DA PARTIDA

MAGUARY: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Mattheus Silva; Bruno Vinícius, Ítalo e Júlio César; Marquinhos, Kanu e Erick Cunha. Técnico: Sued Lima.

SPORT: Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Dedé) e Max Alves; Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

Local: Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito

Horário: 15h

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Assistentes: José Romão da Silva Neto (PE) e Manoel Barbosa Da Silva Neto (PE)

4º Árbitro: Luiz Fernando do Nascimento Silva (PE)

Transmissão: Goat (YouTube) e TV FPF (YouTube)