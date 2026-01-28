Santa Cruz x Jaguar: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano

Santa Cruz x Jaguar se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 16h, no estádio do Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano

Em meio a um momento de pressão, o Santa Cruz enfrenta o Jaguar, nesta quarta-feira (28), às 16h, no estádio do Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. O Tricolor busca voltar aos trilhos no Estadual, mas terá que superar dificuldades dentro e fora de campo. O confronto promete ser acirrado, com duas equipes pressionadas por resultados.

O reencontro do Santa Cruz com sua casa histórica será sem torcida. A partida contra o Jaguar, inicialmente marcada para quarta-feira (28), às 20h30, na Arena de Pernambuco, foi alterada: será disputada no José do Rego Maciel às 16h, de portões fechados. Os portões do Arruda estarão fechados após a não renovação dos laudos técnicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, evidenciando a crise que cerca o clube.

O Tricolor do Arruda chega num momento complicado. Com apenas sete pontos em cinco partidas e duas derrotas consecutivas, o Santa Cruz ocupa atualmente a quarta colocação. O baixo rendimento custou o cargo do técnico Marcelo Cabo, e o auxiliar da casa Fábio Cortez assumiu interinamente a equipe tricolor em um momento decisivo.

Além da troca no comando, Cortez terá de lidar com desfalques importantes. O zagueiro Matheus Vinicius está suspenso por ter sido expulso no clássico, Ianson deve assumir a posição. No ataque, o Tricolor deve ter uma novidade, a escalação de Vitinho. Como opção para o meio-campo, o volante Andrey volta após cumprir suspensão.

O Jaguar, por sua vez, busca a primeira vitória na competição. Com apenas três pontos em cinco jogos, o time de Jaboatão dos Guararapes ocupa a penúltima posição, à frente apenas do Vitória das Tabocas. A equipe, que empatou três partidas e perdeu duas, será comandada pelo técnico interino Bruno Rodrigues, e mira um resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Israel, Ianson, Eurico e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela e Patrick Allan; Willian Junior, Vitinho e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

JAGUAR

Igor Leonardo; Guilherme, Medina, Paulo Miranda e Nilson Júnior; Jailton, Gil Mineiro, Ruan Pablo e Lelê; Edson e Erik. Técnico: Bruno Rodrigues.

Local: Estádio do Arruda, no Recife

Horário: 16h

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes: José Daniel e Wagner Cabral

Transmissão: GOAT (Youtube)

