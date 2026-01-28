Náutico x Retrô: veja onde assistir, horário e escalações para o duelo pelo Pernambucano

O Náutico recebe a Fênix de Camaragibe nesta quarta-feira (28), às 20h, no estádio dos Aflitos

Jogadores de Náutico e Retrô (Rafael Vieira / CNC e DP Foto )

Vindo de três goleadas seguidas, incluindo dois clássicos, o Náutico chega embalado para mais um duelo válido pelo Campeonato Pernambucano. O Timbu receberá o Retrô nesta quarta-feira (28), às 20h, no estádio dos Aflitos, em partida pela 6ª rodada da primeira fase do Estadual. O duelo terá transmissão do canal Goat, no YouTube.

O clube alvirrubro já garantiu a classificação para as semifinais do Pernambucano após golear o Santa Cruz no último domingo (25). Diante do Retrô, o Náutico precisa de uma vitória simples para também confirmar a 1ª posição geral e decidir os jogos de mata-mata em sua casa. O Timbu lidera de maneira isolada a competição e tem 15 pontos conquistados, cinco de vantagem em relação ao Sport (2º lugar).

Para o jogo desta quarta, a comissão técnica alvirrubra estuda rodar o elenco e poupar jogadores com uma maior carga física de jogos neste início de temporada. Para além das escolhas dos treinadores, o Náutico não poderá contar com o meia Dodô, expulso contra a Cobra Coral e que cumprirá suspensão automática. Em compensação, o volante Ramon Carvalho volta a ficar à disposição após cumprir suspensão por cartão vermelho.

Em entrevista coletiva na véspera de enfrentar o Retrô, o técnico Guilherme dos Anjos projetou o duelo e detalhou o planejamento para a sequência da temporada.

“Vem sendo um dos poucos jogos com o intervalo muito curto. É algo que a gente pode viver na Série B, então a gente entende que é importante para alguns atletas vivenciar as dificuldades dessa recuperação. Existe chance de algumas pequenas mudanças por aspecto de minutagem e pelo aspecto tático, mas mais uma vez a gente vai ter uma equipe muito coesa dentro daquilo que a gente pretende produzir. E um nível de competitividade muito bom, a partida vai exigir isso de nós”, disse o técnico do Náutico.

Retrô

Diferente do adversário alvirrubro, a Fênix de Camaragibe ainda vive intensa disputa em busca de uma vaga direta às semifinais. A equipe azulina atualmente ocupa o 3º lugar na tabela e posui 8 pontos conquistados no Pernambucano. O Retrô precisa vencer o Náutico e torcer por um tropeço do Sport para chegar na última rodada na 2ª posição.

Em relação à escalação, o Retrô deve ter poucas novidades comparado a última rodada, quando empatou com Jaguar por 1 a 1 na Arena de Pernambuco. O grande destaque ofensivo da equipe fica por conta do veterano Vágner Love, com dois gols já marcados neste Estadual.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Wanderson (Índio) e Yuri Silva; Luiz Felipe, Samuel e Juninho; Felipe Saraiva, Júnior Todinho (Vinícius) e Samuel Otusanya (Paulo Sérgio). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Retrô: Paulo Ricardo; David, Rayan, Guilherme Paixão e Lucas Sampaio; Kadi, Radsley e Luiz Beserra; Douglas Santos, Diego Guerra e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 20h

Competição: Campeonato Pernambucano 2026

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Humberto Martins Dias Silva e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Quarto árbitro: Maximiniano Fagundes de Assuncão

VAR: Anderson Marques

AVAR: Bruno Vieira

Transmissão: Canal Goat (YouTube)