De R$ 35 milhões a R$ 333 mil: Campeonato Pernambucano sofre com disparidade nas cotas de TV em 2026

Com repasses estagnados, Pernambucano fica atrás de Bahia e Ceará e vê grandes de São Paulo, Rio, Minas e RS operarem em outra realidade financeira

Pelo segundo ano consecutivo, o Campeonato Pernambucano mantém o mesmo patamar de receitas de televisão, consolidando disparidade em relação aos grandes estaduais do Brasil. Em 2026, enquanto os clubes de elite do Paulistão faturam R$ 35 milhões fixos, o Trio de Ferro de Pernambuco recebe apenas R$ 333 mil cada — um valor 100 vezes menor que expõe a estagnação comercial do torneio.

A diferença, entretanto, não fica evidente apenas para os quatro maiores clubes de São Paulo — Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras — mas também para times como Mirassol e Red Bull Bragantino, que recebem, neste ano, R$ 11 milhões cada.

No Rio de Janeiro, a disparidade segue o mesmo tom: Flamengo tem uma cota individual e recebe R$ 10 milhões fixos. Por outro lado, Vasco, Fluminense e Botafogo recebem R$ 6,6 milhões cada. O Campeonato Carioca ainda tem premiação para os times que chegarem às semifinais no valor de R$ 5,5 milhões, já o campeão recebe R$ 10 milhões.

Olhando para o Nordeste, Pernambuco ainda fica atrás. Cada um de Ceará e Fortaleza recebe R$ 1,6 milhão, com possibilidade de uma premiação de R$ 200 mil para o campeão do Campeonato Cearense 2026. Já no Campeonato Baiano, a cota individual para Bahia e Vitória é de R$ 1,2 milhão, um repasse 260% superior aos principais clubes de Pernambuco.

No Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, Grêmio, Internacional, Atlético-MG e Cruzeiro operam em outra realidade, com contratos de TV que também giram em torno de R$ 10 milhões.

