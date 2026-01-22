Com time alternativo, Náutico goleia o Jaguar e amplia vantagem na liderança do Pernambucano
O Náutico venceu por 4 a 0 a equipe de Jaboatão dos Guararapes nesta quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco
Publicado: 22/01/2026 às 21:59
Partida entre Jaguar x Náutico na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira / CNC)
Com uma equipe alternativa em relação aos titulares que vinham atuando, o Náutico goleou o Jaguar por 4 a 0 nesta quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. Os gols alvirrubros foram marcados por Reginaldo, Dodô e Felipe Saraiva, no primeiro tempo, e por Samuel Otusanya, na segunda etapa.
Com o resultado, o Timbu ampliou a sua vantagem na liderança do Estadual de 2026. Agora, a equipe ocupa o 1º lugar com 12 pontos conquistados, cinco pontos a mais que os rivais diretos na tabela. A equipe de Jaboatão dos Guararapes, por sua vez, estacionou na 7ª posição e segue com apenas 2 pontos somados na competição.
Após mais um triunfo, o Náutico agora irá se preparar para o Clássico das Emoções contra o Santa Cruz. O Timbu visitará a Cobra Coral neste domingo (25), às 18h, também na Arena de Pernambuco. O Jaguar volta a campo no sábado (24), quando visitará o Retrô.
O jogo
Como o esperado, a comissão técnica do Náutico promoveu grandes mudanças na escalação inicial, visando dar uma maior rodagem ao elenco. Apesar de equipe alternativa, o Timbu começou o duelo mantendo o alto de nível de intensidade dos últimos jogos.
Com apenas sete minutos de jogo, o árbitro José Washington da Silva promoveu uma lambança na Arena de Pernambuco. O juiz assinalou um pênalti para o Náutico, mas voltou atrás na decisão após conversa com o assistente.
O clube alvirrubro não se afetou com o lance e rapidamente abriu o placar na partida. Na marca dos 10 minutos, Reginaldo aproveitou rebote de finalização de Otusanya e completou para o gol de dentro da área. Quatro minutos depois, foi a vez de Reginaldo ser garçom e acertar cruzamento preciso para Dodô, que cabeceou com categoria tirando do goleiro Igor Leonardo e aumentando o marcador.
Com facilidade, o Náutico chegou rapidamente ao terceiro gol na primeira etapa. Dodô acertou passe em profundidade para Felipe Saraiva, que com muita liberdade dominou e finalizou cruzado para o fundo das redes. Após um confortável placar de 3 a 0, o Náutico seguiu dominando as ações de ataque durante todo o primeiro tempo.
Segundo tempo
O Jaguar voltou para a segunda etapa com um maior ímpeto ofensivo e ameaçou marcar pela primeira vez na partida. O atacante Léo Magoh recebeu bola de dentro da área e finalizou para defesa de Guruceaga. Em seguida, foi a vez de Gil Mineiro chutar e não acertar a direção do gol. O Náutico respondeu ainda antes dos 10 minutos e o atacante Jonas Toró obrigou boa intervenção do goleiro Igor Leonardo.
Buscando trabalhar a minutagem dos jogadores, o técnico Hélio dos Anjos realizou as cinco alterações possíveis da equipe ainda no princípio de segunda etapa, com destaques para as entradas dos jovens Kayon e Felipe Redaelli.
A segunda etapa seguiu com um jogo aberto e tentativas de chegadas das duas equipes. Com sangue novo no jogo, o Náutico até buscou o quarto gol, mas esbarrou na falta de capricho no último terço do campo dos seus jogadores.
Já na reta final do jogo, o Timbu perdeu um jogador expulso. O volante Ramon Carvalho, que havia entrado no segundo tempo, levou dois cartões amarelos e deixou os alvirrubros com um a menos. Com a superioridade numérica, o Jaguar chegou a criar a sua melhor chance de gol, parando na trave do goleiro Guruceaga.
Já nos acréscimos, o Náutico transformou a vitória em goleada na Arena de Pernambuco. Em contra-ataque puxado por Jonas Toró, Samuel Otusanya aproveitou rebote do goleiro e balançou as redes do Jaguar.
Ficha do jogo
Jaguar: 0
Igor Leonardo, Guilherme (Gabriel Dinamite), Paulo Miranda, Jackson (Rafael Cruz), Nilson Júnior e Jefferson Recife (Medina); Anderson São João (Vitinho), Gil Mineiro e Ruan Pablo (Lelê); Edson e Léo Magoh. Técnico: Toninho Pesso.
Náutico: 4
Guruceaga, Reginaldo (Luiz Felipe), Índio, Wanderson e Igor Fernandes (Yuri Silva); Auremir, Wenderson (Ramon Carvalho) e Dodô (Felipe Redaelli); Felipe Saraiva (Kayon), Jonas Toró e Samuel Otusanya. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Gols: Reginaldo (10’ / 1T), Dodô (14’ / 1T), Felipe Saraiva (21’ / 1T), Samuel Otusanya (45’ / 2T)
Cartões amarelos: Jackson (Jaguar); Ramon Carvalho (Náutico)
Cartão vermelho: Ramon Carvalho (Náutico)
Local: Arena de Pernambuco
Competição: Campeonato Pernambucano 2026
Árbitro: Jose Washington da Silva
Assistentes: Jose Romão da Silva Neto e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto
Quarto árbitro: João Pedro Garrido Da Silva
Público: 1.999
Renda: R$ 56.130,00