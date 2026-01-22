Hélio dos Anjos destaca adaptação do elenco do Náutico após goleada sobre o Jaguar
O treinador do Náutico ressaltou o processo de adaptação das contratações recentes após triunfo desta quinta-feira (22)
Publicado: 22/01/2026 às 23:26
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Seguindo com 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano, o Náutico goleou o Jaguar por 4 a 0 nesta quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco. O expressivo resultado alvirrubro aconteceu com a equipe alternativa em campo, composta por jogadores com menor minutagem na temporada.
Em entrevista após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos destacou o processo de adaptação que o elenco do Timbu vem passando. O comandante ressaltou necessidade de cautela com as contratações recentes do plantel.
“O processo de formação de uma equipe é voltado primeiro para você criar conjunto e criar competitividade. Os processos físicos daqui, as exigências do nosso trabalho são muito fortes. A gente tem entender que alguns jogadores estão adaptando e chegando”, disse Hélio dos Anjos.
“Nós estamos tendo uma responsabilidade muito grande para a formação do elenco. Todo mundo que chegou nós conhecemos muito bem o perfil dos jogadores. Procuramos dentro do processo de contratação olhar principalmente o perfil físico do jogador, a minutagem, competitividade e histórico de contusão”, completou.
