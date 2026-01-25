Santa Cruz x Náutico: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano

Santa Cruz x Náutico se enfrentam neste domingo (25), às 18h, na Arena Pernambuco, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano

Israel e Paulo Sérgio, lateral do Santa Cruz e atacante do Náutico (Rafael Vieira)

É dia de Clássico das Emoções! Santa Cruz e Náutico medem forças neste domingo (25), às 18h, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto coloca frente a frente equipes em momentos opostos na competição.

A Cobra Coral chega pressionada. Com sete pontos em quatro partidas, o Tricolor do Arruda ocupa apenas a quarta colocação, e o trabalho do técnico Marcelo Cabo já é questionado por torcedores e diretoria. Do outro lado, o Timbu vive um momento de euforia. Na liderança isolada, com quatro vitórias em quatro jogos, o Timbu chega com 100% de aproveitamento e confiança em alta para o clássico.

Para o clássico, o treinador Marcelo Cabo anunciou que irá promover mudanças na escalação: Pedro Favela entra no lugar do suspenso Andrey. Enquanto, a principal modificação deve ser a estreia Alex Ruan como titular na vaga de Rodrigues, que vem sendo alvo de críticas da torcida. O ataque segue indefinido, com Matheus Régis e Robinho disputando um lugar no time titular.

NÁUTICO

Depois de golear o Jaguar por 4 a 0 utilizando uma equipe alternativa, o Náutico voltará a usar a força máxima disponível no Clássico das Emoções. O Timbu, porém, conta com desfalques por questão física ou suspensão.

O volante Ramon Carvalho foi expulso com dois cartões amarelos na última rodada e cumpre suspensão automática neste domingo. Quem também estará fora é o atacante Jonas Toró, que saiu lesionado durante o segundo tempo contra o Jaguar e não terá condições de jogo. O lateral Reginaldo, por sua vez, também sentiu uma lesão no último compromisso, mas preocupa menos e deve ter ser relacionado contra a Cobra Coral.

A comissão técnica alvirrubra ainda vive a expectativa de o meia-atacante Juninho poder ser relacionado no clássico. O reforço recente do Timbu já está recuperado de uma lesão no joelho e vem adquirindo melhores condições físicas para entrar em campo.

Ademais, o Náutico deve seguir a base do time que vem atuando neste início de Estadual. Com 100% de aproveitamento e 12 gols marcados no Pernambucano, o Timbu conta com o meia Dodô (2 gols e 2 assistências) e o atacante Paulo Sérgio (4 gols) como principais destaques ofensivos.

Torcida única e uso do VAR

Seguindo a determinação da Federação Pernambucana (FPF), todos os clássicos da primeira fase serão disputados com torcida única. Neste domingo, o estádio receberá apenas os torcedores do Santa Cruz. Além disso, a partida contará com VAR, recurso solicitado pelo Santa Cruz e custeado integralmente pelo clube, já que a FPF financia o sistema apenas em jogos de mata-mata.



FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Pedro Costa, Matheus Vinicius, Eurico e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela e Patrick Allan; Renato, Matheus Régis (Robinho) e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

NÁUTICO

Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 18h

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Karla Santana e Fernando Antônio

Transmissão: TV Globo