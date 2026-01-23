Marcelo Cabo admite dificuldade para reforçar o ataque do Santa Cruz: 'Não está sendo fácil'

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, expôs as dificuldades enfrentadas pelo clube na busca por reforços para o setor ofensivo. Com necessidade urgente de um centroavante e um atacante de lado, o Tricolor do Arruda tem recebido negativas de jogadores sondados no mercado.

Segundo o treinador, apesar das tentativas da diretoria, o processo de contratação tem sido complicado por diversos fatores. “A diretoria tem trabalhado, a gente está em busca de mais um camisa nove e um extremo, só que o trabalho é árduo, é difícil. Todo dia chega um nome, a gente vai atrás e recebe um não”, afirmou.

Marcelo Cabo explicou que muitos atletas recusam as propostas por estarem em divisões superiores ou atuando fora do país. Um dos nomes procurados recentemente foi o atacante Gilberto, que acabou não acertando com o Santa Cruz e, posteriormente, fechou com o Londrina, que disputará a Série B. “O jogador não quer vir, está numa divisão maior, está no exterior. Então, não está sendo fácil”, completou.

O treinador destacou ainda a urgência na contratação de um centroavante, principalmente pela indefinição sobre o retorno de Ariel. “A gente precisa com urgência de mais um camisa nove. Não sabemos quando vamos ter o Ariel de volta, não é uma transição rápida”, explicou. Além disso, o comandante coral apontou a necessidade de reforçar o ataque pelos lados, setor que, segundo ele, não vem correspondendo. “Precisamos de um extremo para reforçar um setor que não está respondendo”, disse.

Apesar do cenário desfavorável no mercado, Marcelo Cabo evitou usar a falta de reforços como justificativa para o desempenho da equipe. “Eu não posso chegar aqui e dar desculpa porque os jogadores não chegaram. A gente precisa melhorar os que estão aqui”, ressaltou. O técnico também lembrou que os atletas do elenco já demonstraram bom rendimento em outros clubes. “São jogadores que já se performaram em outro lugar e sabem que podem performar, mas estão muito aquém neste momento”, concluiu.

O Santa Cruz tem até o dia 30 de janeiro para inscrever novos reforços no Campeonato Pernambucano. Com o prazo se encerrando, o clube corre contra o tempo para fechar as novas contratações e fortalecer o elenco para a sequência do Estadual.

