Maguary x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano
Maguary x Santa Cruz se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 15h, no Arthur Tavares, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano
Publicado: 14/01/2026 às 06:00
Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Com a missão de embalar no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz volta a campo nesta quarta-feira (14), às 15h, para enfrentar o Maguary, no Estádio Arthur Tavares, em Bonito, pela segunda rodada do Estadual. Após vencer na estreia no último domingo (11), o Tricolor do Arruda busca manter os 100% de aproveitamento e somar pontos como visitante.
Satisfeito com o desempenho na vitória sobre o Decisão, o técnico Marcelo Cabo deve manter a base da equipe titular. Ainda assim, o treinador não descarta ajustes pontuais, especialmente em razão da sequência pesada de jogos: serão três partidas em seis dias. Para o duelo, o comandante tricolor segue sem poder contar com Alex Ruan, Ianson e Ariel. O lateral-direito e o zagueiro estão em fase de transição física, enquanto o atacante argentino continua em tratamento, sem previsão de retorno.
Mesmo atuando fora de casa, o Santa Cruz encara o confronto como uma oportunidade de consolidar o bom início de campanha e reforçar a confiança do elenco. O Maguary, por sua vez, busca se reabilitar após a derrota na estreia para o Náutico e contará com jogadores conhecidos da torcida coral, como Eduardo Guedes, Memo e Maycon Félix. O Azulão de Bonito é comandado pelo técnico Sued Lima, que já trabalhou nas categorias de base do Sport.
“É mais uma partida com nível de complexidade alta. O Santa Cruz também é um postulante ao título. E vamos buscar correr atrás dos pontos perdidos no primeiro jogo. Temos que fazer valer a pena o fato de jogar em casa, jogar para vencer. Porque os nossos objetivos são ousados”, disse o treinador.
FICHA DA PARTIDA:
MAGUARY
Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Memo, Ítalo e Bruno Vinicius; Júlio César, Marquinhos e Maycon Félix. Técnico: Sued Lima.
SANTA CRUZ
Rokenedy; Pedro Costa, William Alves, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Robinho e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Arthur Tavares, em Bonito
Horário: 15h
Árbitro: Diego Fernando
Assistentes: Bruno Vieira e Victor Lavor
Transmissão: GOAT e TV FPF