CAMPEONATO PERNAMBUCANO
Jaguar e Vitória ficam no empate na Arena de Pernambuco
Equipes abriram a segunda rodada do Campeonato Pernambucano, nesta terça-feira (13). Gols foram marcados ainda no primeiro tempo
Publicado: 13/01/2026 às 22:40
Jaguar e Vitória duelaram na Arena de Pernambuco. (Ascom/Jaguar)
Em jogo que abriu a segunda rodada do Campeonato Pernambucano, Vitória e Jaguar ficaram no 1 a 1 nesta terça-feira, na Arena de Pernambuco. Os dois da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. O zagueiro Paulo Miranda abriu o placar para o Jaguar, aos oito minutos. E não demorou para o Vitória empatar, aos 12 minutos, com Pedro Maycon.
Com o resultado, Jaguar chegou aos dois pontos ganhos em duas rodadas, assumindo a quarta colocação do Estadual 2026. Já o Vitória somou o seu primeiro ponto na competição, após estrear sendo goleado por 4 a 0 pelo Retrô.
O gol do Jaguar veio após bela falta ensaiada. Jeferson Recife cobrou, Nilson cabeceou e o Hitalo salvou na linha. Porém, a bola sobrou para Paulo Miranda escorar de coxa e abriu o placar.
Quatro minutos depois, o Vitória empatou. Após cruzamento na área, Fabrício errou o tempo de bola e Pedro Maycon dominou para fuzilar cruzado, sem chance para Igor.
As duas equipes voltam a campo neste sábado (17). O Jaguar encara o Decisão, em jogo que está marcado até agora para o Sesc-Goiana. Já o Vitória encara o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco.
