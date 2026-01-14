Decisão x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 2ª rodada do Pernambucano

O Náutico visita o Cacique nesta quarta-feira (14), às 17h, na Arena de Pernambuco

Equipe do Náutico antes de partida do Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira / CNC)

Após vencer a estreia nos Aflitos, o Náutico tem pela frente o seu primeiro desafio como visitante no Campeonato Pernambucano de 2026. O Timbu visita o Decisão nesta quarta-feira (14), às 17h, na Arena de Pernambuco. A partida será válida pela 2ª rodada do Estadual e terá transmissão do canal GOAT, no YouTube.

Originalmente, a partida desta quarta-feira ocorreria no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. No entanto, o jogo foi transferido para a Arena de Pernambuco devido ao estádio não atender aos requisitos técnicos necessários para a realização do duelo.

O Náutico busca manter os 100% de aproveitamento e chegar ao topo da tabela. Na 1ª rodada, o Timbu fez o dever de casa e superou o Maguary por 2 a 0, com dois gols do atacante Paulo Sérgio. Como Retrô e Santa Cruz venceram os seus jogos por maiores placares, a equipe alvirrubra terminou na 3ª posição a rodada de início.

A tendência na escalação é a preservação da base que estreou em 2026. Apenas jogadores que apresentem um maior desgaste físico podem ser poupados, já que na rodada seguinte a equipe terá o Clássico dos Clássicos contra o Sport, marcado para o próximo domingo (18), nos Aflitos.

Com isso, o Náutico deverá manter a maior parte dos titulares que iniciaram na estreia. A ideia da comissão técnica alvirrubra é ir rodando aos poucos o elenco, sobretudo os recém-chegados. Apenas o lateral Yuri Silva, o meia Dodô e o atacante Jonas Toró receberam oportunidades na estreia das contratações recentes. Para o jogo desta quarta, o volante Ramon Carvalho pode ser mais uma cara nova na equipe, já que foi acionado no intervalo e agradou na atuação contra o Maguary.

Seguem no departamento médico o meia-atacante Juninho, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o zagueiro Fagner Alemão. O trio de contundidos só devem retornar ao decorrer no Campeonato Estadual.

Decisão

A equipe de Goiana chega ao duelo contra o Náutico em busca de reabilitação após derrota acachapante na estreia. O Decisão sofreu 3 a 0 do Santa Cruz e pouco competiu atuando como visitante na Arena de Pernambuco.

Com o saldo negativo de três, o Cacique só encerrou a 1ª rodada na frente do Vitória-PE, que perdeu por 4 a 0. O Decisão busca aproveitar a sequência de dois jogos seguidos como mandante para se recuperar no Estadual. Depois do Náutico, a equipe do interior também receberá o Jaguar. Uma das armas dos mandantes será o atacante Bambam, referência ofensiva da equipe.

Ficha do jogo

Decisão: João Gabriel, Kauan Diego, Rael, Victor Ramon e Mateus Rodrigues; Kaio Bahia, Éder Monteiro e Jonas; Fernando Portel, Mosquito e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.



Náutico: Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Ramon Carvalho (Samuel), Wenderson e Dodô; Vinícius, Jonas Toró e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Horário: 17h

Local: Arena de Pernambuco

Competição: Campeonato Pernambucano de 2026

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

Assistentes: Jose Daniel Torres de Araujo e Marcilio Ferreira Batista da Silva

Quarto Árbitro: Tiago Lima Vieira

Transmissão: Canal GOAT, no YouTube