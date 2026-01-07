Mercado da bola: Thiago Almada, Verratti e o 'não' do Sport por Zé Lucas

Destaques do mercado: A possível volta de Almada ao Brasil, Verratti livre para assinar com gigante da Libertadores e os detalhes da oferta recusada pelo Sport

Com a janela de transferências aberta, os clubes brasileiros começam a se movimentar e esquentam o mercado da bola para o começo da temporada 2026.

Confira as especulações mais comentadas desta quarta-feira (7), como uma possível volta de Thiago Almada para o Botafogo, Verratti disponível no mercado e o Sport recusando uma oferta por Zé Lucas.

Mercado da Bola: Thiago Almada de volta ao Botafogo?

O meia argentino Thiago Almada foi colocado no mercado pelo Atlético de Madrid. De 26 jogos do Atleti disputados nesta temporada, ele atuou em 15, e apenas cinco vezes como titular.

De acordo com informações da rádio espanhola Cadena SER, Almada entrou na mira de clubes da Premier League, mas não há propostas oficiais por ele até o momento.

Ele chegou ao clube da capital da Espanha após boa passagem pelo Botafogo e um empréstimo ao Lyon, em uma transferência que custou 25 milhões de euros (cerca de 160 milhões de reais) ao Atlético.

Desde que foi contratado pelo clube colchonero, ele marcou dois gols e deu uma assistência.

Em ano de Copa do Mundo e com o jogador ganhando destaque na Seleção da Argentina, ele busca sair do Atlético de Madrid para ganhar mais oportunidades.

Uma volta para o futebol brasileiro, entretanto, ainda não está próxima de ser realidade.

Verrati na América do Sul? Veja o clube da Libertadores que quer contratar o meia

O Boca Juniors tem interesse na contratação de Marco Verratti, ex-PSG e Seleção da Itália, que está livre no mercado, para disputa da Libertadores 2026.

O meia italiano está livre no mercado após sair do Al-Duhail, do Catar. Verratti surgiu como um nome de peso para reforçar a equipe no meio de campo.

A diretoria do clube está em contato com o jogador e avalia as condições financeiras do negócio, que reuniria Verratti com dois ex-companheiros de PSG, o meia Leandro Paredes e o atacante Cavani.

Sport nega oferta de 50 milhões por Zé Lucas

O Sport recusou uma oferta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual) feita pelo Porto, de Portugal, para a contratação da joia da base do Leão, Zé Lucas.

A notícia foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diario. De acordo com o jornalista, a diretoria fixou a pedida para a venda do atleta em 15 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões na cotação atual).

