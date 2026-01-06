Neymar exibe coleção de veículos de R$ 300 milhões: jato, helicóptero e Batmóvel

Neymar exibiu frota em sua mansão em Mangaratiba; lista inclui jato de R$ 247 milhões e réplica do carro do Batman produzida por designer brasileiro

Neymar exibe coleção de veículos de R$ 300 milhões com jato, helicóptero e Batmóvel. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Grande astro do futebol brasileiro, Neymar publicou, nas redes sociais, um vídeo em que aparece, na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com uma 'coleção' de veículos particulares, incluindo um jato, um helicóptero e uma réplica do Batmóvel. O conjunto é avaliado em mais de R$ 300 milhões.

Na postagem, compartilhada em seu Instagram, o camisa 10 do Santos mostra uma coleção de veículos que possui, com a legenda "sonhos podem se tornar realidade".

As imagens mostram um jato particular, o Dassault Falcon 900LX, avaliado em cerca de 46 milhões de dólares (247 milhões de reais), um helicóptero Airbus H145, que custa aproximadamente 9 milhões de dólares (50 milhões de reais) e uma réplica do Batmóvel, da franquia do Batman, avaliado em cerca de 2 milhões de dólares (11 milhões de reais).

Assumido fã da franquia Batman, Neymar já se fantasiou do herói em festas de Halloween no passado. A réplica do Batmóvel é do filme “O Cavaleiro das Trevas”, lançado em 2008. O veículo, desenvolvido pelo designer brasileiro Adhemar Cabral, conta com motor V8 de 500 cavalos.

