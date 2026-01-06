Camisa vermelha da Seleção Brasileira: Nike pode vender uniforme descartado para a Copa de 2026 

Apesar do veto da CBF para o uso em jogos oficiais, fornecedora avalia lançar o polêmico modelo assinado pela marca Jordan como item exclusivo para colecionadores.

Camisa vermelha da Seleção Brasileira Nike pode vender uniforme que foi descartado para a Copa de 2026 (Foto: Reprodução/Footy Headlines)

A Nike pode colocar à venda o polêmico uniforme vermelho da Seleção Brasileira que havia sido descartado para a Copa do Mundo de 2026. A informação é do portal especializado Footy Headlines, que já havia antecipado o design da peça em abril de 2025.

Embora a CBF tenha cancelado oficialmente o uso do kit assinado pela marca 'Jordan' em partidas oficiais, informações de bastidores indicam que a fornecedora estuda comercializar as peças diretamente para o público. A estratégia serviria para recuperar os custos de produção e oferecer aos fãs um item de colecionador único.

O vazamento do design, na época, causou uma forte onda de rejeição entre torcedores, que questionaram o uso de uma cor não associada às tradições da Seleção. Diante da pressão popular, o presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou em junho que o modelo foi engavetado. Com a decisão, o Brasil manterá o tradicional azul como o segundo uniforme para o Mundial de 2026.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Possibilidade de lançamento

Embora o Brasil não vá utilizar o vermelho em campo na Copa de 2026, os torcedores ainda podem ter a chance de adquirir o kit controverso. O lançamento ainda não foi confirmado oficialmente pela Nike, mas a comercialização é considerada uma possibilidade real diante do material já produzido.