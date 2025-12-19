Previsão de vidente para Vasco x Corinthians na Final da Copa do Brasil
Publicado: 19/12/2025 às 15:32
Previsão de vidente para Vasco x Corinthians na Final da Copa do Brasil. (Fotos: Matheus Lima/Vasco )
Vasco e Corinthians definem, neste domingo (21), o grande campeão da Copa do Brasil de 2025. Após um empate sem gols no confronto de ida na Neo Química Arena, as equipes se enfrentam agora no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h (horário de Brasília).
Com o destino do troféu em aberto, o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, revelou as energias que podem decidir o novo dono da taça.
Segundo a previsão mística, o Vasco da Gama entra em campo sob a influência da carta da "A Força", sinalizando um time com grande potência, domínio das ações e capacidade de superação dentro de casa. A energia indica um Vasco mais ativo e fluido, especialmente pela presença da carta "Valete de Copas", que aponta para a juventude como o fator diferencial da equipe carioca.
Já o Corinthians aparece com a carta "O Diabo", o que, segundo o vidente, significa que o time paulista "vai dar trabalho" e impor muita resistência. Alinhado ao "Nove de Paus", o Timão deve apostar em uma postura firme e contra-ataques velozes para tentar surpreender o Maracanã. No fim, a carta do "O Sol" sugere que um jogador específico pode brilhar intensamente e decidir o título.
- Veredito do vidente: "Eu vejo as cartas do Vasco melhor aspectadas. Vejo um domínio em algumas partes da partida e a juventude pode ser o diferencial. O Vasco tem grandes possibilidades de levar esse título".
Vasco x Corinthians ao vivo: Tudo sobre o jogo
Provável escalação do Vasco sob o comando de Fernando Diniz, o time carioca aposta na manutenção da base e na força de seu núcleo ofensivo para confirmar a previsão de domínio.
- Time titula provávelr: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez, Thiago Mendes, Cauan Barros, Philippe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
Provável escalação do Corinthians Dorival Júnior mantém o mistério sobre o meio-campo, mas deve priorizar a resistência física para suportar a pressão inicial do Vasco.
- Time titular: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.
Onde assistir Vasco x Corinthians e horário da final da Copa do Brasil
-
Data: Domingo, 21 de dezembro.
-
Horário: 18h00 (horário de Brasília).
-
Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro.
- Transmissão: Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), Amazon Prime Video e GETV (YouTube - clique aqui para assistir).
