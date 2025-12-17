Vidente faz previsão para Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil 2025
Veja previsão de vidente para Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil 2025
Publicado: 17/12/2025 às 15:30
Vidente faz previsão para Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil 2025. (Fotos: Rodrigo Coca/Corinthians | Matheus Lima/Vasco)
Vidente fez uma previsão para a Final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians x Vasco, que começa nesta quarta-feira (17) na Neo Química Arena, em São Paulo.
E o vidente Luiz Filho, do canal “Renascer das Cartas”, cravou resultado na final entre o time paulista e o carioca. Confira:
Horário de Corinthians x Vasco na Final da Copa do Brasil
O jogo está marcado para começar às 21h30 (horário de Brasília)
Veja previsão de vidente para Corinthians x Vasco
O tarólogo Luiz Filho analisou as energias para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco, que acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30. Ele destacou um cenário de muito equilíbrio.
Ao analisar o Corinthians, Luiz Filho tirou a carta do "Louco", que indica uma postura de abertura, busca por alternativas e pressão sobre o adversário.
Ainda assim, ele alertou que essa carta também traz a energia do risco, sugerindo que o Timão precisará de ousadia e coragem para buscar o resultado em casa. Enquanto a carta "10 de Copas", alinhada ao "Louco", reforça a importância do fator torcida e da emoção para impulsionar a equipe.
Já do lado do Vasco, ele sacou a carta da "Temperança" que é um indicativo de preparo e ajuste, mas não necessariamente de tranquilidade. Segundo o vidente, o Cruzmaltino deve entrar em campo focado em se proteger e alinhar seu sistema defensivo, mas sem abdicar da velocidade e ousadia nas saídas de jogo.
E, por fim, também pegou a carta "9 de Copas", sugerindo que o Vasco terá boas oportunidades na partida, sendo uma fase de realização de desejos e chances claras. Veja algumas das previsões para a partida:
- Sobre a postura do Corinthians: "O Corinthians vai se arriscar mais, terá um pouco mais de ousadia e coragem para buscar o resultado".
- Sobre a estratégia do Vasco: "O Vasco vem preparado, ajustando e alinhando sua jogabilidade, pronto para sair com velocidade".
- Sobre o clima do jogo: "A carta da Justiça mostra o equilíbrio do confronto; pode ser um jogo tenso e nervoso, onde as duas equipes se anulam".
- Sobre as oportunidades: "O Vasco vai ter muita oportunidade dentro dessa partida, a carta 9 fala da realização de desejos".
- O veredito final: "Jogo com muita cara de empate pelo equilíbrio das energias apresentadas".
- Horário de Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil
- Vasco venceu só um dos últimos 25 jogos contra o Corinthians; veja histórico
- Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações de jogo da final da Copa do Brasil
- Mounjaro receitado a jogadores do São Paulo não era autorizado pela Anvisa e custa R$ 5,6 mil
- Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas
Prováveis escalações de Corinthians e Vasco
- CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
- VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo
- Globo (TV aberta)
- Sportv (TV fechada)
- Premiere (pay-per-view)
- GETV (YouTube assista clicando aqui ou no player abaixo)
- Prime Video (streaming)