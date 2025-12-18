Remo acerta a contratação de Juan Carlos Osório, ex-São Paulo, para o Brasileirão

Juan Carlos Osório, novo técnico do Remo (Divulgação / Remo)

O colombiano Juan Carlos Osório, ex-São Paulo, vai ser responsável por comandar o Remo neste retorno do clube paraense à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A divulgação foi feita nesta quinta-feira pela diretoria do clube.

O reforço vem para ocupar o lugar de Guto Ferreira, que não chegou a um acordo para continuar o seu trabalho à frente da equipe profissional. No site oficial da agremiação, o novo comandante foi anunciado com o status de ter trabalhado em um Mundial.

"O experiente Juan Carlos Osório, de 64 anos, é o novo técnico do Leão. No currículo, uma Copa do Mundo com a seleção mexicana em 2018", retrata parte do texto publicado no site oficial.

A nota informa ainda que a diretoria está trabalhando na logística e na organização de trabalho para anunciar a chegada do comandante colombiano em Belém.

Esta será a terceira passagem de Osório no futebol nacional. Seu primeiro clube no Brasil foi o São Paulo, em 2015. Após dirigir a equipe paulista em 29 jogos, ele aceitou uma oferta da seleção mexicana e comandou a equipe até a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Já em 2024, o treinador colombiano comandou o Athletico-PR por um curto período (11 partidas) e foi demitido após derrota para o Londrina no Campeonato Paranaense. Seu último clube foi o Tijuana, do México. O principal trabalho do treinador foi no Atlético Nacional, quando conquistou seis títulos entre 2012 e 2015.