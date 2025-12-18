O estudo avalia é que o choro masculino é mais aceito em ambientes esportivos

Homens choram quatro vezes mais por futebol do que por amor, diz estudo. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Homens podem chorar até quatro vezes mais por futebol do que por amor. Esta é a conclusão que ganha força com o estudo “As crenças sobre as emoções estão ligadas às crenças sobre o gênero: o caso do choro masculino nos esportes competitivos”, publicado pela pesquisadora Heather J. MacArthur, da Universidade de Saint Boniface (Canadá), na revista Frontiers in Psychology.

A pesquisa, feita em 2019, explica que o choro masculino é significativamente mais aceito em ambientes esportivos devido ao fato de o esporte ser visto como um âmbito de domínio "hiper-masculino".

Diferente de outros contextos, no futebol o ato de chorar não costuma ser visto como uma perda de controle, mas sim interpretado como um sinal de paixão, lealdade e "entrega ao time".

Para chegar a esses dados, MacArthur e sua equipe realizaram experimentos para comparar como voluntários avaliavam homens chorando em diferentes situações.

Os resultados mostraram que o choro de um homem é julgado como um sinal de "força emocional" e "dedicação" quando ocorre em campo ou na arquibancada.

Em contraste, o mesmo choro tende a ser visto com mais preconceito em contextos puramente românticos ou cotidianos, onde é frequentemente associado a uma vulnerabilidade considerada "feminina".

A pesquisa aponta, ainda, que o futebol serve como uma "zona livre" emocional. Devido às pressões de gênero, muitos homens reprimem emoções em términos de relacionamento para não parecerem "fracos", mas no estádio ou em frente à TV, o choro é socialmente validado como uma expressão de patriotismo ou de amor incondicional ao clube.