Veja onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo na Final da Copa do Brasi

Vasco x Corinthians ao vivo na Final da Copa do Brasil onde assistir e horário do jogo de hoje (21). (Fotos: Matheus Lima/Vasco | Reprodução/Instagram)

Vasco e Corinthians definem, neste domingo (21), o campeão da Copa do Brasil de 2025 no jogo de volta da final do campeonato. Desta vez, a partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, sob mando de campo do time carioca.

Após empate sem gols no confronto de ida, disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes têm mais 90 minutos para ir atrás do troféu.

Confira onde assistir, horário do jogo e prováveis escalações para o confronto.

Vasco x Corinthians ao vivo na Final da Copa do Brasil hoje (21)

TV Globo (TV Aberta)

GETV (YouTube - clique aqui para assistir)

GloboPlay

Sport (TV Fechada)

PrimeVideo (Streaming por assinatura)

Horário de Vasco x Corinthians

A partida está marcada para começar às 18h00 (horário de Brasília)

Provável escalação do Vasco

Após um empate fora de casa, o time de Fernando Diniz não deve sofrer muitas alterações para o jogo da volta no Maracanã.

O treinador contará com as boas fases de Andrés Gómez e Rayan para alavancar o Vasco na parte ofensiva, junto com a colaboração de Philippe Coutinho para buscar o título da Copa do Brasil.

Assim, este deve ser o time titular do Vasco:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Provável escalação do Corinthians

Do lado corinthiano, Dorival pode fazer alterações para o time titular. Garro é um dos que começou jogando na última quarta (17) e pode acabar no banco de reservas. Yuri Alberto, que apesar de não viver boa fase e ter sido alvo de críticas por torcedores do Timão, deve ser mantido pelo ex-treinador da Seleção Brasileira.

Dessa forma, a escalação do Corinthians deve contar com:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Vasco x Corinthians na Final da Copa do Brasil em TEMPO REAL



