Corinthians é inoperante e empata sem gols com Vasco no 1º jogo da final da Copa do Brasil

Memphis Depay, atleta do Corinthians (Divulgação / Agência Corinthians)

Quem esperava ver um Corinthians indo para cima no jogo de abertura da final da Copa do Brasil, viu um time inoperante diante do Vasco, em partida que terminou sem gols, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Agora, os paulistas vão para o duelo no Rio de Janeiro precisando vencer para ficar com o título.

A partida de volta acontece no domingo, às 18h, no Maracanã. Em caso de igualdade na soma dos placares, o troféu será decidido na disputa de pênaltis. Campeão em 1995, 2002 e 2009, o Corinthians busca o tetracampeonato da Copa do Brasil. Já o Vasco foi campeão em 2011 e tenta o segundo troféu do torneio.

Sob o mantra de 'jogo da vida' entoado nas arquibancadas, o Corinthians adotou uma postura similar ao primeiro duelo com o Cruzeiro nas semifinais, adiantando a marcação e buscando pressionar o Vasco nos primeiros minutos. Bem ajustado entre os setores, o time carioca deu pouco espaço para os donos da casa surpreenderem logo de cara e tiveram chances de contra-ataques aproveitando erros de passe dos corintianos. Rayan chegou a balançar as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O revide vascaíno desnorteou o Corinthians, que começou a optar pelos lançamentos longos para tentar entrar na área adversária. Memphis Depay chegou a mandar para o fundo do gol após lance de bola parada, mas o arbitragem mais uma vez assinalou impedimento Apesar de invalidado, o lance fez a torcida cantar mais forte, o que deu uma chacoalhada nos donos da casa. O jogo ficou brigado, com erros de passe dos dois lados, especialmente no setor central.

Escalado como titular após ficar no banco contra o Cruzeiro, Rodrigo Garro esteve apagado na etapa inicial, o que prejudicou a articulação do Corinthians. Yuri Alberto, por exemplo, não recebeu sequer uma bola em boas condições de finalização. Do lado do Vasco, o ponta colombiano Andrés Gómez deu trabalho pelo lado esquerdo e o time carioca poderia ter aproveitado a maior presença no ataque para converter as chances em gol, mas pecou nas tomadas de decisão. Ainda assim, foi sutilmente melhor do que a equipe corintiana.

Mal o segundo tempo começou e Dorival resolveu mexer na equipe, tirando Bidon e Martínez para colocar Maycon e André Carrillo, sem alterar a estrutura da equipe. Demonstrando certo nervosismo, o Corinthians tentou novamente esboçar uma pressão, mas o Vasco não teve dificuldade para encontrar espaço e sair de trás tocando bola, no melhor estilo Fernando Diniz, e ganhando terreno. Os cariocas continuaram com maior presença na frente, mas seguiram pecando na hora de escolher a melhor opção para finalizar as jogadas.

Sentindo o momento de fragilidade do Corinthians, a torcida voltou a entoar forte o coro de 'jogo da vida', mas não demorou para os alvinegros presentes na Neo Química Arena começarem a demonstrar insatisfação com o excesso de erros do time em trocas de passe. O Vasco continuou melhor, mesmo que sem acertar o alvo Os cariocas assustaram quando Barros cabeceou na trave após cobrança de escanteio.

Tentando algo diferente, Dorival promoveu a entrada de Vitinho no lugar de Garro, armando o time com três atacantes, mas pouca coisa mudou e o time continuou carente de ideias para desenvolver jogadas de perigo na frente. Os torcedores ficaram incrédulos quando o goleiro vascaíno, Léo Jardim, fez defesa impressionante com o pé após finalização de Yuri Alberto na pequena área. O bandeirinha assinalou impedimento em um lance que certamente seria checado no VAR se a bola entrasse.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 VASCO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (André), José Martínez (Carrillo), Breno Bidon (Maycon) e Rodrigo Garro (Vitinho); Memphis Depay (Dieguinho) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho (Matheus França); Andres Gómez, Nuno Moreira (Vegetti) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)

CARTÕES AMARELOS - Raniele e Vitinho (Corinthians); Robert Renan e Lucas Oliveira (Vasco).

PÚBLICO - 47.339 torcedores.

RENDA - R$ 5.469.214,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

