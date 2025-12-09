Pernambucanos, Rodrigo Pereira e Deborah Cecília são eleitos melhores árbitros do Brasileirão de 2025

Rodrigo Pereira e Deborah Cecília, melhores árbitros do Brasil em 2025 (Staff Images/CBF)

Se a Série A do Campeonato Brasileiro foi cruel com o Sport, rebaixado como lanterna absoluto, ela foi positiva para a arbitragem pernambucana. Na última segunda-feira (08), os árbitros pernambucanos Rodrigo Pereira e Deborah Cecília foram premiados como melhores árbitros do Brasileirão masculino e feminino, respectivamente, após um ano de muito esforço e trabalho.

A premiação aconteceu no evento "Bola de Prata", realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A premiação reconhece os grandes destaques da temporada e valoriza o trabalho dos profissionais que ao longo dos anos sofrem com imensas dificuldades em seu trabalho.

Com lágrimas nos olhos, Rodrigo comentou sobre sua felicidade e orgulho em receber esse reconhecimento.

"Para mim é um sonho realizado. Sou uma pessoa que vim da periferia, iniciei em jogos de várzea. Hoje estou muito feliz e muito honrado", disse Rodrigo Pereira.

Nascido em Recife, em 2025, Rodrigo Pereira participou de 42 partidas entre as quatro divisões do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Neste ano, Rodrigo comandou 28 partidas na Série A, quatro na Série B, uma na C e duas na D. Além de seis partidas na Copa do Brasil e uma na Copa do Nordeste. Em apenas dois confrontos não foi o árbitro principal, quando foi assistente do VAR em duas ocasiões pelo Brasileiro.

Série A: 28 partidas

Série B: 4 partidas

Série C: 1 partida

Série D: 2 partidas

Copa do Brasil: 6 partidas

Copa do Nordeste: 1 partida

"Agradecer à Comissão da CBF e à minha Federação Pernambucana. Tenho o orgulho de vestir esses três escudos: FIFA, CBF e Federação Pernambucana. Obrigada pela oportunidade. Vamos do céu ao inferno rápido, então fico muito grata pela oportunidade", comentou Deborah Cecília após ser premiada.

Em 2025, Deborah Cecília, natural de Paulista, em Pernambuco, realizou 30 jogos, alternando entre Feminino e Masculino. São 11 partidas pela Série A1 Feminino, três na Copa do Brasil Feminina, uma no Sub-17, Sub-20, Série A2 do Brasileiro, Supercopa Feminina, Série C e D. Além de três na Copa do Nordeste e sete na Série A masculina. Em oito partidas foi como quarto árbitro e em duas como Assistente de Var 2 (AVAR2).

-FEMININO-

Série A1 - Feminino: 11 partidas

Copa do Brasil - Feminino: 3 partidas

Brasileiro Sub-17 - Feminino: uma partida

Brasileiro Sub-20 - Feminino: uma partida

Série A2 - Feminino: uma partida

Supercopa - Feminino: uma partida

-MASCULINO-

Série C: uma partida

Série D: uma partida

Copa do Nordeste: Sete partidas

Série A: Sete partidas

-PREMIAÇÕES-

Confira a equipe de arbitragem do Brasileirão Masculino 2025

Melhor árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Melhor árbitro assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Melhor árbitro assistente 2: Rafael da Silva Alves (RS)

Melhor árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Melhor árbitro assistente de vídeo: Hellen Gonçalves Silva Araújo (MG)

Confira a equipe de arbitragem do Brasileirão Feminino 2025

Melhor árbitra: Deborah Cecília Cruz Correia (PE)

Melhor árbitra assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Melhor árbitra assistente 2: Maíra Mastella Moreira (RS)

Melhor árbitra de vídeo: Charley Derreti (SC)

Melhor árbitra assistente de vídeo: Amanda Matias (SP)