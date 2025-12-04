Torcidas de Santos e Internacional se encontram e protagonizam briga em BR

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o confronto entre torcedores do Santos e Inter

Briga entre torcida do Santos e Internacional (Reprodução)

Uma briga entre torcidas de Santos e Internacional paralisou a BR-101, na manhã desta quinta-feira (4), em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Após o Santos vencer o Juventude nessa quarta-feira (3), em Caixas do Sul, e o Internacional perder para o São Paulo, no Morumbis, integrantes das torcidas organizadas dos clubes se encontraram no retorno para seus estados.

Para interromper o confronto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) precisaram bloquear um dos sentidos da rodovia, por cerca de uma hora. Ainda não há confirmação de feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ao menos seis ônibus da torcida do Peixe, que utilizaram pedras e pedaços de madeira para saquear o único veículo de torcedores do Colorado.

Ambas as equipes se encontram em uma disputa na parte de baixo da tabela do Brasileirão da Série A. Com a vitória sobre o Juventude, o Santos deu uma respirada e abriu três pontos de vantagem sobre o Inter.

Agora, o Peixe enfrenta o Cruzeiro em casa, na Vila Belmiro, no próximo domingo (7), para permanecer na Série A. Enquanto o Colorado recebe o Red Bull Bragantino. Os jogos acontecem de forma simultânea, às 16h00 (horário de Brasília), assim como toda a última rodada do Brasileirão.