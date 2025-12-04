Neymar marcou três gols na vitória do Santos sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro

Neymar marca três gols e é aplaudido pela torcida do Juventude em vitória do Santos. (Foto: Reprodução/TikTok via barbeiro1792)

Em uma das melhores atuações de Neymar nos últimos anos, o Santos venceu o Juventude por 3-0, com três gols dele e aplausos da torcida adversária ao camisa 10 do Peixe, nessa quarta-feira (3), em Caxias do Sul.

A vitória deu um suspiro ao Santos, que chegou aos 44 pontos no Brasileirão e abriu dois de vantagem sobre o Vitória - primeiro time do Z-4.

Neymar marcou seu primeiro gol após receber um cruzamento do lado esquerdo e chutar no contrapé do goleiro aos 10 minutos do segundo tempo.

Já aos 20 minutos, em contra-ataque, o camisa 10 recebeu passe dentro da área e bateu cruzado de perna esquerda para dobrar a vantagem do Santos no jogo. Ao marcar pela segunda vez na partida, alguns torcedores do time adversário começaram a aplaudir a atuação de Neymar.

Para fechar o placar, Neymar cobrou pênalti marcado a favor do Santos e fez seu terceiro gol no jogo. Ao sair de campo, Neymar comemorou sua atuação, mas não confirmou se fica no Peixe em 2026.

"Muito feliz. Jogar bola, eu sei que sei jogar. Falta uma partida e agora vamos jogar na Vila. Não sei se fico para o ano que vem. Mas o Santos sempre estará em primeiro lugar", disse Neymar.

*Com informações do Estadão Conteúdo.