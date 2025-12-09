O Flamengo estreia diante do Cruz Azul nesta quarta-feira (10), em jogo eliminatório.

Flamengo x Cruz Azul ao vivo Onde assistir, horário e escalações da estreia na Copa Intercontinental. (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo estreia na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (10), diante do Cruz Azul, no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. Confira onde assistir ao vivo, horário e escalação para a estreia do rubro-negro carioca na competição.

Horário de Flamengo x Cruz Azul na Copa Intercontinental

O Flamengo estreia diante do Cruz Azul (México) nesta quarta-feira (10), às 14h00 (horário de Brasília).

Onde assistir Flamengo x Cruz Azul ao vivo na Copa Intercontinental

Escalação do Flamengo contra o Cruz Azul na Copa Intercontinental

O Flamengo deve ir a campo com o mesmo time que vinha atuando na reta final do Brasileirão e da Libertadores, mas Filipe Luís ainda tem algumas dúvidas para a defesa e para o ataque.

Goleiro: Rossi;

Defesa: Varela, Danilo (ou Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro;

Meio-Campo: Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal;

Ataque: Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Bruno Henrique.

Escalação do Cruz Azul contra o Flamengo na Copa Intercontinental

O Cruz Azul conseguiu classificação para a Copa Intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF (o principal torneio de clubes da América do Norte, Central e Caribe), vencendo, na final, 5 a 0 contra o Vancouver Whitecaps, do Canadá. Este foi seu 7º título do torneio.

O time mexicano chega, entretanto, em momento pressionado devido a uma recente eliminação traumática no campeonato nacional. O Cruz Azul vive um momento de instabilidade echega em baixa para o torneio.

O Cruz Azul foi eliminado nas semifinais do Torneio Apertura da Liga MX (o campeonato nacional). Após dois empates (1 a 1 nos dois jogos) contra o Tigres, o time foi desclassificado pelo critério de melhor campanha do adversário na fase de classificação.

A eliminação gerou críticas da torcida e da imprensa ao técnico Nicolás Larcamón (ex-Cruzeiro), contratado em julho de 2025.

Chegada do Técnico: Apesar da crise recente, o técnico Larcamón tem um balanço geral positivo desde que assumiu: são 11 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Esta deve ser a escalação da equipe para o confronto: