Flamengo x Cruz Azul ao vivo: Onde assistir, horário e escalações da estreia na Copa Intercontinental
O Flamengo estreia diante do Cruz Azul nesta quarta-feira (10), em jogo eliminatório.
Publicado: 09/12/2025 às 10:18
Flamengo x Cruz Azul ao vivo Onde assistir, horário e escalações da estreia na Copa Intercontinental. (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
O Flamengo estreia na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (10), diante do Cruz Azul, no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. Confira onde assistir ao vivo, horário e escalação para a estreia do rubro-negro carioca na competição.
Horário de Flamengo x Cruz Azul na Copa Intercontinental
- O Flamengo estreia diante do Cruz Azul (México) nesta quarta-feira (10), às 14h00 (horário de Brasília).
Onde assistir Flamengo x Cruz Azul ao vivo na Copa Intercontinental
- CazéTV - (YouTube - grátis)
- FIFA+
- GE TV (YouTube - grátis)
- Sportv (TV Fechada)
- Prime Video
Escalação do Flamengo contra o Cruz Azul na Copa Intercontinental
O Flamengo deve ir a campo com o mesmo time que vinha atuando na reta final do Brasileirão e da Libertadores, mas Filipe Luís ainda tem algumas dúvidas para a defesa e para o ataque.
- Goleiro: Rossi;
- Defesa: Varela, Danilo (ou Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro;
- Meio-Campo: Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal;
- Ataque: Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Bruno Henrique.
Escalação do Cruz Azul contra o Flamengo na Copa Intercontinental
O Cruz Azul conseguiu classificação para a Copa Intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF (o principal torneio de clubes da América do Norte, Central e Caribe), vencendo, na final, 5 a 0 contra o Vancouver Whitecaps, do Canadá. Este foi seu 7º título do torneio.
O time mexicano chega, entretanto, em momento pressionado devido a uma recente eliminação traumática no campeonato nacional. O Cruz Azul vive um momento de instabilidade echega em baixa para o torneio.
O Cruz Azul foi eliminado nas semifinais do Torneio Apertura da Liga MX (o campeonato nacional). Após dois empates (1 a 1 nos dois jogos) contra o Tigres, o time foi desclassificado pelo critério de melhor campanha do adversário na fase de classificação.
A eliminação gerou críticas da torcida e da imprensa ao técnico Nicolás Larcamón (ex-Cruzeiro), contratado em julho de 2025.
Chegada do Técnico: Apesar da crise recente, o técnico Larcamón tem um balanço geral positivo desde que assumiu: são 11 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Esta deve ser a escalação da equipe para o confronto:
- Goleiro: Gudiño
- Defesa: Willer Ditta, Erik Lira e Gonzalo Piovi.
- Meio-Campo: Jeremy Marquez, Faravelli, Rotondi e Omar Campos.
- Ataque: Gabriel Fernandez, Rivero e Sepúlveda.