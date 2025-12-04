"Quem perde um filho de 19 anos não é homofóbico", diz Abel Braga após fala sobre camisa rosa

Em seu retorno ao Internacional como treinador, Abel Braga fez fala polêmica sobre uso de camisa rosa

"Eu perdi um filho com 19 anos. Quem perde um filho, não é homofóbico", diz Abel Braga após fala sobre camisa rosa (Foto: Divulgação/Internacional)

Após fala que gerou polêmica na sua volta como treinador do Internacional, Abel Braga voltou a se justificar, nessa quarta-feira (3), após derrota para o São Paulo.

A sua apresentação como técnico no clube gaúcho começou marcada por uma declaração homofóbica. Ao relembrar uma bronca de D’Alessandro em um treino, o técnico usou a expressão "parece time de viado" para se referir ao uso de camisas rosas, comentário que rapidamente gerou forte reação nas redes sociais e entre torcedores.

"Não quero uma p*rra do meu time treinando com camisa rosa, parece time de viado", disse o treinador na coletiva de imprensa.

Diante da repercussão negativa, Abel se retratou em publicação no Instagram horas depois da fala. Disse reconhecer que fez uma "colocação ruim" e afirmou que "cores não definem gêneros".

Nessa quarta, em nova entrevista coletiva, dessa vez após derrota para o São Paulo na 37ª rodada do Brasileirão, ele voltou a afirmar que a fala foi uma "brincadeira".

“Eu quero fazer uma colocação daquilo que houve lá na última coletiva, onde eu fui relatar uma brincadeira que aconteceu no treinamento e isso criou uma polêmica muito grande. Eu já me desculpei, não deveria ter falado absolutamente nada naquele momento. Só quero que vocês entendam uma coisinha, preciso fazer esse parêntese porque é a minha vida. Eu perdi um filho com 19 anos. Quem perde um filho não é homofóbico. Foi uma brincadeira que eu fui o juvenil, não devia ter falado nada ali e pronto, aquilo passava”, disse Abel.