Abel Braga inicia retorno ao Inter com frase homofóbica e pede desculpas após repercussão
Abel Braga retornou ao Internacional após quase cinco anos
Publicado: 01/12/2025 às 10:04
Abel Braga, técnico do Internacional (Divulgação/Internacional)
A volta de Abel Braga ao comando do Internacional, após anunciar aposentadoria como treinador, começou marcada por uma declaração homofóbica durante sua apresentação. Ao relembrar uma bronca de D’Alessandro em um treino, o técnico usou a expressão "parece time de viado" para se referir ao uso de camisas rosas, comentário que rapidamente gerou forte reação nas redes sociais e entre torcedores.
Aos 73 anos, Abel aceitou assumir o time sem remuneração e com contrato válido apenas para as duas últimas rodadas. A missão é árdua: o Colorado entrou no Z-4 no sábado, tem 41 pontos e precisa vencer São Paulo e Red Bull Bragantino para permanecer na elite. O próprio treinador admitiu que a tarefa envolve recuperar o aspecto emocional da equipe. "Acredito nesse grupo. Uma equipe que faz o primeiro tempo que fizeram contra o Santos não pode estar nessa situação", declarou.
O retorno também reacendeu um sentimento de dívida mal resolvida Abel lembrou que, anos atrás, recusou assumir o Inter em situação parecida por acreditar que o clube cairia — decisão que, segundo ele, deixou uma "marca no coração". Agora, diz enxergar a chance de corrigir aquilo que o incomoda. "Vim porque acredito. Não posso prometer, mas tenho convicção de que não vamos cair", afirmou ao elenco.
O presidente Alessandro Barcellos reforçou o peso simbólico da escolha, revelando que o técnico não apenas aceitou o convite rapidamente, como fez questão de trabalhar sem receber salário. Segundo o dirigente, o contato inicial partiu de D’Alessandro e rapidamente virou acerto definitivo, destacando que a atitude "engrandece" a história de Abel no Inter.
Com apenas dois treinos antes da partida decisiva contra o São Paulo, no Morumbis, Abel tenta ao mesmo tempo reorganizar o time e conter a crise institucional ampliada pela própria declaração infeliz. A última rodada será contra o Bragantino, no Beira-Rio, em jogo que pode selar a permanência ou a queda colorado.