Arrascaeta faz melhor temporada no Flamengo e celebra título do Brasileirão: 'Virei torcedor'

Referência técnica e maestro da equipe, o uruguaio foi determinante para conquistas da Libertadores e mais uma vez do Campeonato Brasileiro

Flamengo campeão brasileiro de 2025 ( Mauro Pimnetel/AFP)

Giorgian de Arrascaeta certamente é o grande protagonista do Flamengo em 2025. Referência técnica e maestro da equipe, o uruguaio foi determinante para o time rubro-negro conquistar a Libertadores e mais uma vez o Campeonato Brasileiro, após vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no Maracanã na quarta (03), pela penúltima rodada.

"É difícil explicar o sentimento desse momento. Não tem palavras para explicar nossa torcida. Esse grupo merecia muito. Trabalhamos muito durante todo o ano. Estamos colhendo os frutos de ter um elenco qualificado, um treinador que dá seu melhor a cada dia", disse ao final da vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira.

"Já faz muito tempo que estou no Flamengo, virei mais um torcedor. Sei o que o torcedor sente. Tento fazer meu trabalho, o melhor possível. Sou uma pessoa, um ser humano, tenho sentimento, e isso é minha casa. Não tenho palavras para explicar o que é o Flamengo para mim", completou.

Com a saída de Gabigol, Arrascaeta herdou a camisa 10, usada por Zico, Adriano e Petkovic, e não sentiu o peso. Em meio a uma temporada de reformulações no elenco, o uruguaio, que chegou ao clube em 2019, provou que era o cara certo para assumir tamanha responsabilidade e liderança.

Em 2025, o meia vive a melhor temporada com a camisa rubro-negra Para construir mais uma jornada vitoriosa, Arrascaeta precisou superar uma crise interna do clube após a eliminação no Mundial de Clubes, em julho, e também questões particulares, como a aflição depois de sofrer uma tentativa de assalto em que sofreu junto à esposa grávida em outubro.

Além de atuar como garçom, o jogador ficou ainda mais completo e se transformou em um verdadeiro artilheiro. Assim, ele se tornou ainda mais decisivo para o Flamengo, como na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0 pela 35ª rodada, quando abriu o placar e serviu Bruno Henrique.

"Acredito que não tem maior motivação do que jogar com essa camisa, representar da melhor forma possível dentro de campo. Todo ano nós estamos brigando por coisas importantes", disse o meia após o jogo contra o time paulista.

A grande atuação do jogador também rendeu elogios do técnico Filipe Luís, que o considera uma liderança do elenco.

"É um jogador único, que não perde a ambição e que quer cada vez mais. É um grande líder. É mérito absolutamente dele. E eu, claro, monto a equipe em função do melhor jogador. Sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço para ficar mais perto do gol, onde ele é realmente diferente", disse Filipe Luís.

Em 61 jogos na temporada até aqui, ele marcou 23 gols e deu 18 assistências. Na campanha do título brasileiro, o uruguaio é o artilheiro do time rubro-negro, com 18 gols, apenas três a menos que Kaio Jorge, do Cruzeiro, líder geral.

Em sete anos de Flamengo, o camisa 10 possui uma extensa lista de troféus: três Libertadores (2019, 2022 e 2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Brasileirões (2019, 2020 e 2025), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), além de uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025). Todo esse currículo rendeu a ele a renovação de contrato com o uruguaio até 2028, anunciada no início de novembro. O desempenho de alto nível também rendeu um aumento salarial e uma multa rescisória de mais de R$ 217 milhões (35 milhões de euros)

"Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias, e isso é como sermos feitos um para o outro", escreveu o jogador no X após a extensão do vínculo.



