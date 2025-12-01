Confira quais as chances de cada time cair da Sérei A para Série B do Brasileirão

Veja as chances de rebaixamento do Brasileirão para cada time da Série A . (Fotos: Ricardo Duarte / Internacional | Rafael Vieira/DP Foto | Mateus Lotif/FEC)

A Série A do Brasileirão chega na reta final com dois jogos faltando para o fim do campeonato. Assim, os times que estão na Zona de Rebaixamento ou perto da degola fazem contas para saber o que precisam para se manter na elite do futebol brasileiro.

Na 36ª rodada do campeonato, o Juventude se juntou ao Sport e teve seu rebaixamento matematicamente confirmado.

Ainda lutam contra a queda para a Série B: Fortaleza, Santos, Vitória, Internacional e Ceará. Outros times, como Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Grêmio e Vasco, ainda enfrentam possibilidade de rebaixamento, mas, de acordo com o sistema desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances são abaixo de 1%.

Chances de rebaixamento do Brasileirão

Confira as probabilidades de rebaixamento de cada time do Brasileirão de acordo com o sistema da UFMG:

Fortaleza (18º colocado) - 69,5%;

Internacional (17º colocado) - 40,8%;

Santos (16º colocado) - 51,4%;

Vitória (15º colocado) - 30,6%;

Ceará (14º colocado) - 7,5%;

Atlético-MG (13º colocado) -0,0428%;

Red Bull Bragantino (12º colocado) - 0,15%;

Vasco da Gama (11º colocado) - 0,0204%;

Grêmio (9º colocado) - 0,0004%;

Corinthians (10º colocado) - 0,0017%

Em comparação às probabilidades da rodada anterior, o Juventude saiu do 98,4% para ter seu rebaixamento confirmado com empate diante do Bahia na última sexta-feira (28).

Por outro lado, a distância entre Ceará (14º) e Fortaleza (18º) é de apenas 3 pontos, deixando todos os times que estão entre eles numa disputa até a última rodada do Brasileirão.

Enquanto a vitória do Santos por 3-0 sobre o Sport colocou o Peixe fora do Z-4 por critério de desempate após a derrota do Internacional para o Vasco por 5-1, tanto o time do litoral paulista quanto o time gaúcho estão empatados em pontos. Acima dos dois está o Vitória, com apenas um ponto a mais.

Todos estes fatores deixam a reta final imprevisível. Por isso, após a goleada sofrida contra o Vasco, o Inter anunciou a contratação de Abel Braga.

Com os resultados da última rodada, o Internacional subiu de 8,8% de chance de rebaixamento para40,8%. O Santos e o Fortaleza, por outro lado, saíram, respectivamente, de 64,2% para 51,4% e73,8% para 69,5%.

Veja os ultimos jogos dos candidatos ao rebaixamento do Brasileirão: Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará

Fortaleza

Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h00 (horário de Brasília);

Botafogo x Fotaleza (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Internacional

São Paulo x Internacional - 03/12 - 20h00 (horário de Brasília);

Internacional x Red Bull Bragantino (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Santos

Juventude x Santos- 03/12 - 19h30 (horário de Brasília);

Santos x Cruzeiro (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Vitória

Red Bull Bragantino x Vitória - 03/12 - 19h00 (horário de Brasília);

Vitória x São Paulo (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Ceará

Flamengo x Ceará - 03/12 - 21h30 (horário de Brasília);

Ceará x Palmeiras (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

