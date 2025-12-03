° / °
Rebaixamento do Brasileirão: confira a chance de cada clube cair da Série A para B

Confira as chances matemáticas de cada time ser rebaixado no Brasileirão da Série A

Igor Fonseca

Publicado: 03/12/2025 às 10:54

Rebaixamento do Brasileirão: confira a chance de cada clube cair da Série A para B. /Fotos: Ricardo Duarte / Internacional | Raul Baretta/ Santos FC | Mateus Lotif/FEC

Os jogos das duas últimas rodadas do Brasileirão da Série A nesta quarta-feira (3), com destaque para a luta de cinco times contra o rebaixamento nas duas últimas vagas que faltam. Confira as chances de cada clube cair da Série A para a B.

Na rodada anterior, o Juventude se juntou ao Sport como a segunda equipe rebaixada para a Série B de 2026. Agora, Ceará, Fortaleza, Internacional, Santos e Vitória lutam para não se juntar aos que já caíram.

Chances de rebaixamento do Brasileirão

  • Fortaleza (18º colocado) - 69,5%;
  • Internacional (17º colocado) - 40,8%;
  • Santos (16º colocado) - 51,4%;
  • Vitória (15º colocado) - 30,5%;
  • Ceará (14º colocado) - 7,6%;
  • Atlético-MG (13º colocado) -0,0422%;
  • Red Bull Bragantino (12º colocado) - 0,15%;
  • Vasco da Gama (11º colocado) - 0,0593%;
  • Grêmio (10º colocado) - 0,0006%;
  • Corinthians (9º colocado) - 0,008%


Após as derrotas de Grêmio e Vasco para, respectivamente, Fluminense e Mirassol, as chances de ambos clubes aumentaram em alguns decimais, mas ainda são remotas de acontecerem.

Nesta quarta-feira (3), com todos os clubes que estão envolvidos diretamente na briga contra o rebaixamento em campo, a tabela do Brasileirão pode ficar ainda mais embolada.

Antes de a bola rolar, a distância entre Ceará (14º) e Fortaleza (18º) é de apenas 3 pontos. No meio dos dois rivais estão Vitória, Santos e Internacional, clubes que se veem na briga com fim imprevisível.

Veja os últimos jogos dos candidatos ao rebaixamento do Brasileirão: Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará

Fortaleza
Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h00 (horário de Brasília);
Botafogo x Fortaleza (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Internacional
São Paulo x Internacional - 03/12 - 20h00 (horário de Brasília);
Internacional x Red Bull Bragantino (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);


Santos
Juventude x Santos - 03/12 - 19h30 (horário de Brasília);
Santos x Cruzeiro (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Vitória
Red Bull Bragantino x Vitória - 03/12 - 19h00 (horário de Brasília);
Vitória x São Paulo (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Ceará
Flamengo x Ceará - 03/12 - 21h30 (horário de Brasília);
Ceará x Palmeiras (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Classificação do Brasileirão ao vivo

Classificação fornecida por Sofascore
