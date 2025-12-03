Rebaixamento do Brasileirão: confira a chance de cada clube cair da Série A para B
Confira as chances matemáticas de cada time ser rebaixado no Brasileirão da Série A
Publicado: 03/12/2025 às 10:54
Rebaixamento do Brasileirão: confira a chance de cada clube cair da Série A para B. (Fotos: Ricardo Duarte / Internacional | Raul Baretta/ Santos FC | Mateus Lotif/FEC )
Os jogos das duas últimas rodadas do Brasileirão da Série A nesta quarta-feira (3), com destaque para a luta de cinco times contra o rebaixamento nas duas últimas vagas que faltam. Confira as chances de cada clube cair da Série A para a B.
Na rodada anterior, o Juventude se juntou ao Sport como a segunda equipe rebaixada para a Série B de 2026. Agora, Ceará, Fortaleza, Internacional, Santos e Vitória lutam para não se juntar aos que já caíram.
Chances de rebaixamento do Brasileirão
- Fortaleza (18º colocado) - 69,5%;
- Internacional (17º colocado) - 40,8%;
- Santos (16º colocado) - 51,4%;
- Vitória (15º colocado) - 30,5%;
- Ceará (14º colocado) - 7,6%;
- Atlético-MG (13º colocado) -0,0422%;
- Red Bull Bragantino (12º colocado) - 0,15%;
- Vasco da Gama (11º colocado) - 0,0593%;
- Grêmio (10º colocado) - 0,0006%;
- Corinthians (9º colocado) - 0,008%
Após as derrotas de Grêmio e Vasco para, respectivamente, Fluminense e Mirassol, as chances de ambos clubes aumentaram em alguns decimais, mas ainda são remotas de acontecerem.
Nesta quarta-feira (3), com todos os clubes que estão envolvidos diretamente na briga contra o rebaixamento em campo, a tabela do Brasileirão pode ficar ainda mais embolada.
Antes de a bola rolar, a distância entre Ceará (14º) e Fortaleza (18º) é de apenas 3 pontos. No meio dos dois rivais estão Vitória, Santos e Internacional, clubes que se veem na briga com fim imprevisível.
Veja os últimos jogos dos candidatos ao rebaixamento do Brasileirão: Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará
Fortaleza
Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h00 (horário de Brasília);
Botafogo x Fortaleza (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);
Internacional
São Paulo x Internacional - 03/12 - 20h00 (horário de Brasília);
Internacional x Red Bull Bragantino (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);
Santos
Juventude x Santos - 03/12 - 19h30 (horário de Brasília);
Santos x Cruzeiro (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);
Vitória
Red Bull Bragantino x Vitória - 03/12 - 19h00 (horário de Brasília);
Vitória x São Paulo (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);
Ceará
Flamengo x Ceará - 03/12 - 21h30 (horário de Brasília);
Ceará x Palmeiras (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);
Classificação do Brasileirão ao vivo
