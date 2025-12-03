Jogador viraliza ao entrar em campo com tornozeleira eletrônica meses depois de sair da cadeia. (Foto: Reprodução/Cariocão TV via YouTube)

O jogador Yuri de Carvalho, meia do Goytacaz, que disputa a final da Série B2 do Carioca, viralizou nas redes sociais ao entrar em campo com uma tornozeleira eletrônica meses depois de sair da cadeia.

O meia entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo no primeiro jogo da final do campeonato, entre Macaé e Goytacaz, realizada no último domingo (30).

Com 30 anos, Yuri jogou todos os jogos da Série B2 com dispositivo preso ao tornozelo esquerdo. Na transmissão da partida, feita peloCariocão TV, é possível ver o meia entrando em campo com o dispositivo escondido pelo meião.

Segundo informações publicadas pelo GE, ele cumpre pena por tráfico de drogas.

O portal também afirmou que, para o Goytacaz, não há trecho do regulamento da Série B2 ou de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) que impeça um atleta de jogar com tornozeleira eletrônica.

Em entrevista, o vice-presidente do Goytacaz, Leandro Nunes, defendeu o jogador e afirmou que ele está sendo ressocializado.

“O tom da conversa é a ressocialização. É dar oportunidade, trazer para dentro quem está disposto a viver essa reestruturação na vida também. E, cá entre nós, o menino é bacana para caramba. Teve o erro dele e pagou. Estamos cuidando dele, até com tratamento dentário. Nosso intuito é ressocializar", afirmou Leandro em entrevista dada ao Manchete RJ.