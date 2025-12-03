Léo Medrado: 'O Ceará está sufocando nesta reta final de Brasileiro'

Ceará e Flamengo se enfrentam pela penúltima rodada da Série A do Brasileiro (Gilvan de Souza/Flamengo)

Quem será o Campeão Brasileiro? O Flamengo. Se ganhar do Ceará, acabou. Mas… e se empatar? O Palmeiras tomou uma ducha fria na Libertadores. Vai ter que vencer hoje o Atlético-MG e, no domingo, o Ceará. Chamo atenção para a briga contra o rebaixamento. São oito candidatos: Vasco, Bragantino, Atlético-MG, CEARÁ, Vitória, Santos, além de Internacional e Fortaleza. Se o Internacional perder para São Paulo e Bragantino, e o Fortaleza cair diante de Corinthians e Botafogo, ambos cairão. Ou, pelo menos, um deles!

Percebeu o nome do Ceará em caixa alta? O Vovô está “sufocando” na reta final. Passou pelo Cruzeiro (1x1) e agora encara os favoritos ao título: Flamengo e Palmeiras. Se perder para o Flamengo hoje, o Ceará será obrigado a vencer o Palmeiras. Os “rebaixáveis” Vitória (Bragantino e São Paulo) e Santos (Juventude e Cruzeiro) têm menos risco. Vasco, Bragantino e Atlético-MG devem escapar — a não ser que uma surpresa bombástica apareça. Vou levar uma surra do inesquecível Luiz Cavalcante: “não fale sobre cravar prognósticos”. Desculpa, Mestre Luiz.

O Colorado escapa. O Fortaleza cai. E o Santos também. Porém, o pior de todos do Brasileirão 2025 foi o Sport. Lanterna desde a terceira rodada, terminará com metade dos pontos do penúltimo colocado. Mexa-se, Leão da Ilha! Há 20 anos, o Náutico não subiu em 2005, após o vexame pro Grêmio. O saudoso Valois comandou, em 2006, o Exército Timbu que subiu no ano seguinte. Na temporada de 2025, o Sport pagou um vexame maior. O Exército Leonino vai Subir em 2026?

Quem é o favorito?

Estou falando do Pernambucano. O Sport é tricampeão e vai tentar o tetra. Era o favorito — agora, não mais. Terá mais vantagem financeira que os dois concorrentes, Náutico e Santa, mas essa diferença diminuiu. Além disso, pesa o fator psicológico: o Sport caiu; os irmãos cresceram. Náutico e Santa ascenderam. Os demais brigam por uma vaga nas semifinais: Decisão, Jaguar, Maguary e Vitória. Mas será que tiram um dos três do Trio de Ferro das semifinais?

Nãããão…

E o Retrô? Continuo otimista quanto ao Retrô. Os colegas estão duvidando. Só sabemos que não sabemos. Será um ano incomensurável. Chegará sem surpresas às semifinais? Vai pra final? Ou vai sofrer para passar “no bambo” nas quartas de final? Pra mim, o Retrô briga pelo título — assim como Náutico, Santa e Sport. 2026 vai esclarecer os fatos.

Brilha, Cínthia!

Termina hoje a temporada de 2025 do atletismo, com o Campeonato Brasileiro no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. E, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma pernambucana brilhou: Cínthia Barbosa, amputada desde 2020 após um acidente de moto, quebrou o recorde brasileiro nos 100 metros, completando o percurso em 13’86. Parabéns, Cínthia!