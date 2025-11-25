Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo online

Veja onde assistir Atlético-MG x Flamengo nesta terça-feira (25) ao vivo; confronto pode definir o campeão do Brasileirão

Veja onde assistir Atlético-MG x Flamengo ao vivo. (Fotos: JUAN MABROMATA / AFP | Adriano Fontes/Flamengo )

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (25), pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, em jogo disputado na MRV Arena, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com chances de o rubro-negro conseguir o título com rodadas de antecipação, confira como assistir ao vivo e online.

Atlético-MG x Flamengo ao vivo e online

O jogo desta terça tem transmissão exclusiva dos canais Globo, com quatro maneiras de ver a partida.

A Globo transmite na TV aberta de graça, mas também no Premiere, que requer assinatura do canal fechado.

Jogo do Flamengo online de graça

A partida também será transmitida pela GETV no YouTube, de forma gratuita. Basta clicar aqui ou ver no player abaixo.

Também é possível ver a transmissão da TV Globo através de cadastro gratuito do GloboPlay.

Horário de Atlético-MG x Flamengo

O confronto está marcado para começar às 21h30 (horário de Brasília)

Escalação provável do Atlético-MG

Após derrota contra o Lanús nos pênaltis na Final da Sul-Americana no último sábado (22), o Atlético-MG joga por uma possibilidade de entrar no G-8 e garantir uma vaga para Libertadores.

Para que o Brasileirão de 2025 dê 8 vagas para Libertadores, é necessário que o Cruzeiro ou o Fluminense vençam a Copa do Brasil, ambos estão na semifinal da competição e enfrentam, respectivamente, Corinthians e Vasco.

Por isso, este é o time provável do Galo para o confronto: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso, Arana (Caio),Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu.

Escalação provável do Flamengo

Depois de vitória diante do Red Bull Bragantino por 3-0 no último sábado (22), o Flamengo pode ser campeão caso vença o Atlético-MG.

Para isso acontecer, é necessária uma simples combinação de resultados. Isso porque o Palmeiras, 2º colocado no Brasileirão, também entra em campo nesta terça.

O Verdão, que está a quatro pontos do Flamengo, joga fora de casa contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30. Em caso de derrota do Palmeiras e vitória do rubro-negro carioca, o título do Brasileirão de 2025 será do Flamengo.

Classificação fornecida por Sofascore

Por isso, essa deve ser a escalação do Flamengo de Filipe Luís para o confronto contra o Galo: Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl, Luiz Araújo (Carrascal); Everton Cebolinha, Michael, Plata.