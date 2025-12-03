O jogo pode dar o título do Campeonato Brasileiro ao Flamengo com uma rodada de antecedência

Flamengo x Ceará ao vivo online: onde assistir ao jogo do Brasileirão. (Foto: Adriano Fontes/Flamengo )

Veja onde assistir Flamengo x Ceará ao vivo de graça em jogo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, nesta quarta-feira (03).

O rubro-negro carioca entra em campo para buscar seu segundo título em menos de 5 dias.

Flamengo x Ceará horário

O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília).

Flamengo x Ceará onde assistir ao vivo online de graça

A partida desta quarta tem transmissão exclusiva dos canais Globo, com algumas opções para o torcedor e telespectador assistirem. Na internet, é possível ver pela GETV, no YouTube, de graça, através deste link ou do player abaixo.

O confronto também será televisionado pelo canal aberto da Globo e pelo canal por assinatura do Premiere.

No streaming, a Globo mostra ambas as transmissões da TV Globo e do Premiere para ver no celular.

Provável escalação do Flamengo

Após conquistar o título da Libertadores em cima do Palmeiras, no último sábado (29), com vitória por 1-0, em Lima, no Peru, o Flamengo quer garantir - com uma rodada de antecedência - o troféu do Brasileirão 2025.

Por isso, Filipe Luís deve contar com a volta de Gonzalo Plata, suspenso para a final, e ir com força máxima para o confronto. Confira a próvavel escalação do Flamengo: A. Rossi, E. Royal, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, N. de la Cruz, S. Ñíguez, L. Araújo, Arrascaeta, Everton, G. Plata.

Com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Palmeiras, o Flamengo precisa de uma vitória simples para levantar o troféu nesta quarta.

Caso o rubro-negro carioca empate ou perca para o Ceará, o Flamengo tem que torcer para uma derrota ou empate do Palmeiras contra o Atlético-MG. O jogo entre o Verdão e o Galo também acontece nesta quarta, simultaneamente ao jogo do Flamengo.

Provável escalação do Ceará

Com 43 pontos conquistados e apenas três de vantagem sobre o Fortaleza, que está dentro da zona de rebaixamento, o Ceará precisa de bom um resultado diante do Flamengo para continuar fora do Z-4.

Para isso, essa deve ser a escalação do Ceará: B. Ferreira, F. Souza, M. Victor, Marllon, Nicolas, Vinicius Zanocelo, Dieguinho, Galeano, L. Mugni, Fernandinho.

ACOMPANHE FLAMENGO X CEARÁ EM TEMPO REAL



