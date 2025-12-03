Veja o que o Flamengo precisa para ser Campeão Brasileiro contra o Ceará

Campeonato Brasileiro o que o Flamengo precisa para ser campeão do Brasileirão 2025 hoje. (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (03) contra o Ceará, no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão, com chances de levantar a taça do campeonato quatro dias após conquistar a Libertadores.

Após empate do rubro-negro carioca contra o Atlético-MG por 1x1 na última terça-feira (25) e derrota do Palmeiras para o Grêmio por 3x2, as chances de o time comandado por Filipe Luís levantar a taça em casa diante do Ceará são grandes.

O que o Flamengo precisa para ser campeão hoje?

Com 5 pontos de vantagem sobre o vice, Palmeiras, para depender apenas dele, o Flamengo precisa de uma vitória simples diante do time cearense no Maracanã.

Se o rubro-negro empatar ou perder para o Ceará, que está envolvido na briga contra o rebaixamento, o Flamengo pode se sagrar campeão nesta rodada caso o Palmeiras não vença o Atlético-MG.

O Verdão enfrenta o Galo, também nesta quarta, em confronto que ocorre simultaneamente ao do Flamengo às 21h30 (horário de Brasília).

Do lado do Palmeiras, o time precisa vencer o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, e torcer por uma derrota ou empate dos cariocas para adiar a decisão do título para a última rodada da competição, que acontece no próximo domingo (7).

De acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG, após o fim da 36ª rodada, as chances de título do Flamengo subiram para 97,2%. O Palmeiras, por outro lado, tem 2,8% de probabilidade. O Flamengo encerra sua participação visitando o Mirassol, enquanto o Palmeiras joga fora de casa contra o Ceará.