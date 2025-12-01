Confira quais os últimos dois jogos de Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará

Rebaixamento do Brasileirão: veja os últimos jogos de Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará. (Fotos:Mateus Lotif/FEC | Ricardo Duarte / Internacional | Raul Baretta/Santos FC | Divulgação/Ceará | Victor Ferreira/Vitória)

Faltando apenas duas rodadas para o Fim do Brasileirão, torcedores fazem calculos e projetoções para que os seus times escapem de um possível rebaixamento. Veja os jogos das equipes estão na Zona de Rebaixamento ou perto da degola, como Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará.

Fortaleza

Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h00 (horário de Brasília);

Botafogo x Fortaleza (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

São Paulo x Internacional - 03/12 - 20h00 (horário de Brasília);

Internacional x Red Bull Bragantino (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Juventude x Santos - 03/12 - 19h30 (horário de Brasília);

Santos x Cruzeiro (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Red Bull Bragantino x Vitória - 03/12 - 19h00 (horário de Brasília);

Vitória x São Paulo (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Flamengo x Ceará - 03/12 - 21h30 (horário de Brasília);

Ceará x Palmeiras (07/12) - 16h00 (horário de Brasília);

Chances de rebaixamento do Brasileirão



Na 36ª rodada do campeonato, o Juventude se juntou ao Sport e teve seu rebaixamento matematicamente confirmado.

Entre os times que mais têm chances de queda para Série B estão Fortaleza, Santos, Vitória, Internacional e Ceará. Times como Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Grêmio e Vasco ainda enfrentam possibilidade de rebaixamento, mas, segundo o sistema desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances são abaixo de 1%.

Confira as probabilidades de rebaixamento de cada time do Brasileirão de acordo com o sistema da UFMG:

Fortaleza (18º colocado) - 69,5%;

(18º colocado) - 69,5%; Internacional (17º colocado) - 40,8%;

(17º colocado) - 40,8%; Santos (16º colocado) - 51,4%;

(16º colocado) - 51,4%; Vitória (15º colocado) - 30,6%;

(15º colocado) - 30,6%; Ceará (14º colocado) - 7,5%;

(14º colocado) - 7,5%; Atlético-MG (13º colocado) -0,0428%;

Red Bull Bragantino (12º colocado) - 0,15%;

Vasco da Gama (11º colocado) - 0,0204%;

Grêmio (9º colocado) - 0,0004%;

Corinthians (10º colocado) - 0,0017%

Em comparação às probabilidades da rodada anterior, o Juventude saiu de 98,4% para ter seu rebaixamento confirmado com empate diante do Bahia na última sexta-feira (28).

Por outro lado, a distância entre Ceará (14º) e Fortaleza (18º) é de apenas 3 pontos, deixando todos os times que estão entre eles numa disputa até a última rodada do Brasileirão.

Enquanto a vitória do Santos por 3-0 sobre o Sport colocou o Peixe fora do Z-4 por critério de desempate após a derrota do Internacional para o Vasco por 5-1, tanto o time do litoral paulista quanto o time gaúcho estão empatados em pontos. Acima dos dois está o Vitória, com apenas um ponto a mais.

Todos estes fatores deixam a reta final imprevisível. Por isso, após a goleada sofrida contra o Vasco, o Inter anunciou a contratação de Abel Braga.

Com os resultados da última rodada, o Internacional subiu de 8,8% de chance de rebaixamento para 40,8%. O Santos e o Fortaleza, por outro lado, saíram, respectivamente, de64,2% para 51,4% e73,8% para 69,5%.