Neymar viaja e vira esperança do Santos contra Juventude na fuga do rebaixamento no Brasileiro

Atualmente o Santos briga com Fortaleza, Internacional, Vitória e Ceará para não ser rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro

Neymar, atacante do Santos e da Seleção Brasileira (Raul Baretta/ Santos)

Neymar e mais dez. É com essa escalação na cabeça que o técnico Juan Pablo Vojvoda pretende montar o Santos diante do Juventude nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a fim de cumprir o objetivo de manter a equipe fora da zona de rebaixamento restando duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro.

A boa notícia para a torcida santista se confirmou nesta terça-feira. O atacante, que se recupera de uma lesão no menisco, esteve presente na atividade tática, participou do treino específico com bolas paradas e não sentiu nenhum incômodo

Este foi o primeiro trabalho de Neymar com o grupo desde a partida contra o Sport, na última sexta-feira. Autor de um gol e uma assistência no triunfo de 3 a 0 sobre os pernambucanos, o astro é considerado peça fundamental beste momento delicado que o time atravessa.

Principal nome do elenco e líder de um grupo que tenta reunir forças para manter o time na Série A, Neymar vai ter um tratamento especial até momentos antes do confronto. Ele vai seguir sob observação dos médicos e a ordem é preservá-lo e qualquer atividade até entrar em campo.

A ausência para este duelo com ares de decisão é o centroavante Tiquinho. Com dores no joelho esquerdo, ele não foi relacionado e ficou na Vila Belmiro para tratar da contusão.

Com a mesma pontuação do Internacional (41 pontos), a equipe paulista figura no 16º lugar, e fora da região da degola graças ao melhor saldo de gols, um dos critérios de desempate da competição.

Com o um novo tropeço pode significar uma volta á zona de rebaixamento, a ordem no clube é mostrar competitividade para ficar mais perto da vitória. Com um meio-campo forte e uma boa compactação entre os três setores, Neymar vai ser o único nome a ter liberdade para criar jogadas e ficar mais próximo de Guilherme, atacante mais avançado da equipe.

Já rebaixado e sem ambições no campeonato, o Juventude já tem o time definido para o encontro com o Santos nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi. Com 34 pontos e na penúltima colocação, o técnico Thiago Carpini vai manter a base dos últimos jogos.

O único desfalque fica por conta da ausência de Lucas Fernandes, entregue ao departamento médico. O confronto deve marcar ainda a última participação do veterano meia Nenê, e do lateral Alan Ruschel pelo clube.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X SANTOS

JUVENTUDE - Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes (Alan Ruschel). Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

SANTOS - Brazão; Igor Vinícius, Adônis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).