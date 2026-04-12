Chelsea x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League
Equipes se enfrentam neste domingo (12) em Stamford Bridge. Blues buscam vaga na Champions, enquanto o City segue na caça ao líder Arsenal.
Publicado: 12/04/2026 às 08:33
Chelsea x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League (Fotos: OLI SCARFF / AFP | DARREN STAPLES / AFP)
Chelsea e Manchester City se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League) no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, neste domingo (12). Veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações.
Enquanto o Chelsea briga por uma das 5 vagas na Champions League da próxima temporada, o Manchester City quer se manter vivo na corrida pelo título da Premier League contra o Arsenal.
Horário de Chelsea e Manchester City na Premier League
O jogo deste domingo está marcado para as 12h30 (horário de Brasília).
Onde assistir Chelsea e Manchester City ao vivo na Premier League
A partida tem transmissão exclusiva dos canais ESPN, com streaming do Disney+. Confira:
- ESPN (TV Fechada)
- Disney+ (Streaming)
Como chega o Chelsea
O Chelsea chega com os ânimos renovados após aplicar uma goleada de 7 a 0 sobre o Port Vale na Copa da Inglaterra, um resultado fundamental para aliviar a forte pressão sobre o técnico Liam Rosenior, que vinha de quatro derrotas consecutivas.
Na Premier League, no entanto, o cenário é de alerta: a equipe vem de derrotas para Newcastle e Everton sem balançar as redes.
Atualmente na sexta posição e a apenas um ponto da zona de classificação para a Champions League, o time londrino terá que superar desfalques pesados. Enzo Fernández segue fora, cumprindo o segundo jogo de uma suspensão interna, enquanto peças como Reece James, Levi Colwill e Trevoh Chalobah continuam no departamento médico.
- Provável escalação do Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo e Cucurella; Santos e Caicedo; Neto, Palmer, Estêvão e Pedro.
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Como chega o Manchester City
Do outro lado, o Manchester City vive um momento avassalador. A equipe comandada por Pep Guardiola conquistou recentemente a Copa da Liga Inglesa em cima do rival Arsenal e, na sequência, atropelou o Liverpool por 4 a 0 na Copa da Inglaterra, embalada pelo 12º hat-trick de Erling Haaland com a camisa do clube.
Invicto há 12 partidas contra o Chelsea em todas as competições, o City agora foca na implacável perseguição ao líder Arsenal na Premier League.
O time tem nove pontos de desvantagem, mas possui um jogo a menos e um confronto direto marcado para a próxima semana. P
ara o duelo em Londres, as preocupações de Guardiola estão concentradas na defesa, com as ausências confirmadas de Rúben Dias e Gvardiol por lesão.
- Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Bernardo Silva e Rodri; Semenyo, Cherki, Doku e Haaland.