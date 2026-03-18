Barcelona x Newcastle ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League
Veja onde assistir Barcelona x Newcastle ao vivo e horário da partida na Champions League
Publicado: 18/03/2026 às 14:03
Barelona x Newcastle ao vivo veja onde assistir e horário do jogo da Champions League. (Fotos: LLUIS GENE / AFP | PAUL ELLIS / AFP)
Barcelona x Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (18), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha. Veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do confronto.
Espanhóis e ingleses entram em campo após um empate em 1x1 na partida de ida, realizada no St. James Park, em Newcastle, na última terça-feira (10).
Horário de Barcelona x Newcastle na Champions League
O jogo desta quarta-feira é disputado no horário mais cedo da Liga dos Campeões, marcado para começar às 14h45.
Onde assistir Barcelona x Newcastle ao vivo na Champions League
A partida tem transmissão exclusiva da TNT Sports na TV Fechada, mas também faz a cobertura na plataforma de streaming da HBO Max.
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Provável escalação do Barcelona
Com o placar igual e 90 minutos restantes a serem disputados na casa do Barça, a equipe deve ir para a partida com a força máxima disponível para o treinador alemão Hansi Flick.
Sem algumas peças importantes como Jules Koundé, Frekie de Jong e Alejandro Balde - todos machucados.
O Barcelona, que é líder do Campeonato Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, vem de vitória sobre o Sevilha por 5x2, também no Camp Nou.
Para o jogo, o técnico alemão deve escalar uma equipe com: Joan Garcia, Eric Garcia, P. Cubarsí, G. Martín, João Cancelo, M. Bernal, Pedri, Lamine Yamal, F. López, Raphinha e Lewandowski.
Como chega o Newcastle
Com campanha mediana no Campeonato Inglês e a nove pontos de distância do G4 que garante classificação para a Champions League, o Newcastle tem um desfalque muito importante: o meio-campista da Seleção Brasileira Bruno Guimarães.
Fora dos gramados desde fevereiro com uma lesão muscular, Bruno passa por recuperação e só deve voltar a jogar em abril, mirando um retorno a 100% para a Copa do Mundo.
Assim, o time titular do Newcastle de Eddie Howe deve ser: A. Ramsdale, Trippier, M. Thiaw, D. Burn, L. Hall, Sandro Tonalli, J. Ramsey, Joelinton, A. Elanga, H. Barnes e Anthony Gordon.