Veja onde assistir Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo e horário da partida na Champions League

Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam, nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Camp Nou, na Espanha. Veja onde assistir, horário do jogo e prováveis escalações para o confronto.

A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira (14), no Estádio do Atleti, o Wanda Metropolitano. Quem avançar neste confronto enfrenta o vencedor de Arsenal e Sporting.

Horário de Barcelona x Atlético de Madrid

Com o início do horário de verão europeu, as partidas agora acontecem uma hora mais cedo no Brasil. Desta forma, o jogo está marcado para as 16h00 (horário de Brasília).

Transmissão de Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo

O confronto desta quarta tem transmissão exclusiva dos canais da TNT Sports. Veja como assistir ao jogo:

TV Fechada: TNT Sports;

TNT Sports; Streaming: HBO Max (via assinatura).

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Barcelona x Atlético de Madrid na temporada

Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid | 19ª rodada do Campeonato Espanhol | 02 de dezembro de 2025 (Camp Nou);

| 19ª rodada do | 02 de dezembro de 2025 (Camp Nou); Atlético de Madrid 4 x 0 Barcelona | Jogo de ida da semifinal da Copa da Espanha | 12 de fevereiro de 2026 (Wanda Metropolitano);

| Jogo de ida da semifinal da | 12 de fevereiro de 2026 (Wanda Metropolitano); Barcelona 3 x 0 Atlético de Madrid | Jogo de volta da semifinal da Copa da Espanha | 03 de março de 2026 (Camp Nou);

| Jogo de volta da semifinal da | 03 de março de 2026 (Camp Nou); Atlético de Madrid 1 x 2 Barcelona | 30ª rodada do Campeonato Espanhol | 04 de abril de 2026 (Wanda Metropolitano);

Como chega o Barcelona

Este marca a 5ª vez que as equipes se enfrentam na temporada. Foram dois confrontos na Copa da Espanha e dois pelo Campeonato Espanhol, com três vitórias do Barcelona.

A última aconteceu justamente no sábado (4), quando o Barça venceu o Atlético por 2x1 no Wanda Metropolitano com gols de Rashford e Lewandowski.

Para o jogo desta quarta, Hansi Flick não conta com uma das grandes armas da temporada: Raphinha. O brasileiro desfalca a equipe nos dois confrontos após sofrer uma lesão durante a Data FIFA enquanto estava com a Seleção Brasileira, fato que desagradou o presidente do Barcelona.

Dessa forma, o treinador alemão do Barça aposta suas fichas em Lamine Yamal e Lewandowski para tentar avançar na Champions League, visto que - apesar das três vitórias em quatro partidas até aqui - o clube foi eliminado pelo Atleti na Copa da Espanha no placar agregado.

Então, essa deve ser a escalação inicial do Barcelona para o confronto:J. García; J. Koundé, P. Cubarsí, J. Cancelo e G. Martín; E. García, Pedri e F. López; L. Yamal, M. Rashford e R. Lewandowski.

Como chega o Atlético de Madrid

Com a vantagem de 19 pontos do Barcelona sobre o Atlético no Campeonato Espanhol, os Colchoneros apostam nas copas para as chances de título da temporada. Já na final da Copa da Espanha, o Atleti vai em busca da tão sonhada e inédita Champions League com força máxima.

Apesar da desvantagem nos confrontos gerais na temporada, o Atlético de Diego Simeone conseguiu avançar no único confronto eliminatório disputado entre as duas equipes.

Após vencer por 4-0 no jogo de ida, disputado no Wanda Metropolitano, o Atleti perdeu por 3-0 na partida da volta, no Camp Nou, e garantiu vaga na final no placar agregado.

Derrotados no último sábado em casa com um time misto, já que não disputam mais o título espanhol, Diego Simeone poupou jogadores comoJ. Alvarez,M. Ruggeri,M. Llorente eLookman. Estes quatro devem ser titulares nesta quarta.

Então, essa deve ser a escalação inicial da equipe para o confronto: J. Musso; N. Molina, R. Le Normand, D. Hancko e M. Ruggeri; M. Llorente, Koke e G. Simeone; A. Lookman, A. Griezmann e J. Alvarez.