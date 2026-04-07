Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir de graça pelo celular
Duelo entre Real Madrid x Bayern no Santiago Bernabéu vale vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Confira as prováveis escalações e o passo a passo para assistir ao jogão de graça na internet
Publicado: 07/04/2026 às 14:25
Transmissão de Real Madrid x Bayern de Munique assista ao vivo, online e de graça. (Fotos: Oscar DEL POZO - Reprodução/Instagram. )
Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (7), na partida de ida das quartas de final da Champions League. O duelo de gigantes acontece no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Abaixo, confira o horário, onde assistir ao vivo e as prováveis escalações do confronto.
A partida de volta, que definirá o classificado para a semifinal, já está marcada para a próxima quarta-feira (15), em Munique, na Alemanha.
Horário de Real Madrid x Bayern de Munique
Vale lembrar que, com o início do horário de verão europeu, as partidas da Liga dos Campeões sofreram alteração no fuso. O apito inicial do clássico internacional está marcado para as 16h (horário de Brasília).
Onde assistir Real x Bayern ao vivo de graça
O confronto desta terça-feira conta com diversas opções de transmissão, cobrindo a TV aberta, canais por assinatura e o streaming. Confira:
- TV Aberta e online: SBT (além do sinal aberto tradicional na TV, a emissora transmite a partida gratuitamente em seu site oficial neste link).
- TV Fechada: TNT Sports.
- Streaming: HBO Max e Prime Video (neste último, via canais com assinatura da HBO Max).
- Copa do Mundo: Seleção Brasileira se apega a tabu histórico da Fifa para sonhar com o hexa
- Quando Neymar volta a jogar? Cuca explica tratamento no joelho de olho na Copa do Mundo
- Experiência única: torcedores relatam emoção de viajar para acompanhar Brasil em Copas dos Mundo
- Vini Jr. na Seleção Brasileira x Real Madrid: estatísticas mostram a queda de rendimento no Brasil
- Quartas de final da Champions League: confira os jogos, horários e onde assistir
- Éder Militão marca no retorno ao Real Madrid, mas equipe perde para o Mallorca fora de casa
Como chega o Real Madrid
Para o primeiro jogo em casa, a equipe comandada por Arbeloa tem um grande desfalque sob as traves: Thibaut Courtois. O goleiro belga lesionou a coxa na partida de volta das oitavas de final contra o Manchester City e, segundo o departamento médico, só deve retornar no final de abril. O ucraniano Lunin assume a vaga.
Sem Rodrygo, que sofreu uma grave lesão e está fora da temporada, o treinador espanhol deve optar por reforçar o meio de campo. O ataque, no entanto, vai com força máxima, apostando na velocidade e definição da dupla Vinícius Júnior e Mbappé.
A grande dor de cabeça do Real Madrid para o duelo é a lista de pendurados. Huijsen, Tchouameni, Carreras, Bellingham, Vini Jr. e Mbappé entram em campo amarelados e, caso sejam advertidos hoje, serão desfalques automáticos na partida de volta, na Alemanha.
- Provável escalação do Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch e Güler; Mbappé e Vinícius Júnior.
Como chega o Bayern de Munique
Do outro lado, os bávaros chegam a Madrid embalados por uma campanha avassaladora nacionalmente. O Bayern é o líder isolado do Campeonato Alemão, com apenas uma derrota em 28 rodadas e nove pontos de vantagem sobre o vice-líder, Borussia Dortmund.
O técnico Vincent Kompany tem em mãos o atual melhor ataque da Europa e aposta na grande fase vivida pelo trio ofensivo formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz para surpreender os espanhóis. Defensivamente, a excelente notícia para os alemães é o retorno do ídolo Manuel Neuer. Plenamente recuperado de lesão, o goleiro está confirmado como titular na meta bávara.
- Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane.