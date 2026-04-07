Veja onde assistir Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo e horário da partida na Champions League

Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League (Fotos: Oscar DEL POZO / AFP - Silas STEIN / AFP)

Real Madrid x Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (7), na partida de ida das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do confronto.

A partida de volta será realizada na próxima quarta-feira (15), em Munique, na Alemanha.

Horário de Real Madrid x Bayern de Munique na Champions League

Com o início do horário de verão europeu, agora as partidas da Champions League começam às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo na Champions League

A partida desta terça tem várias opções de transmissão, seja TV aberta, canal fechado ou via streaming. Confira:

TV Aberta e online: SBT - além do sianl aberto na TV, também é possível assistir ao canal clicando neste link.

TV Fechada: TNT Sports

Streaming: HBO Max e Prime Vídeo (com assinatura da HBO Max).

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Provável escalação do Real Madrid

Para o confronto, o Real Madrid tem um grande desfalque: Thibaut Courtois. O goleiro belga saiu lesionado da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

De acordo com as atualizações médicas mais recentes do Real, a previsão é que Courtois volte a jogar somente no final de abril. O tempo estimado de recuperação para esse tipo de lesão varia de quatro a seis semanas. Dessa forma, ele fica de fora de ambos os confrontos contra o Bayern de Munique.

O ataque do Real, entretanto, deve contar com força máxima de Vinícius Júnior e Mbappé. Sem Rodrygo, que sofreu uma grave lesão e só deve voltar para a próxima temporada, Arbeloa opta por mais um homem no meio de campo.

Veja a provável escalação do Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch, Guler; Mbappe, Vinicius Jr.

A preocupação da equipe é com os vários pendurados para o jogo de volta. São eles: Huijsen, Tchouameni, Carreras, Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé. Caso algum desses jogadores leve cartão amarelo nesta terça, será desfalque automático para o Real na partida que acontece em Munique.

Como chega o Bayern de Munique

Atual melhor ataque da Europa, o Bayern é líder do Campeonato Alemão com apenas uma derrota em 28 jogos e tem 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Borussia Dortmund.

Com a grande fase vivida pelo trio de ataque formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz, Vincent Kompany aposta nesta força para o confronto contra o Real Madrid.

Outra boa notícia para o treinador belga é o retorno de Neuer para a meta bávara. Ele se recuperou de uma lesão e deve ser titular nesta partida.