Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League
Veja onde assistir Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo e horário da partida na Champions League
Publicado: 07/04/2026 às 12:29
Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League (Fotos: Oscar DEL POZO / AFP - Silas STEIN / AFP)
Real Madrid x Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (7), na partida de ida das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do confronto.
A partida de volta será realizada na próxima quarta-feira (15), em Munique, na Alemanha.
Horário de Real Madrid x Bayern de Munique na Champions League
Com o início do horário de verão europeu, agora as partidas da Champions League começam às 16h00 (horário de Brasília).
Onde assistir Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo na Champions League
A partida desta terça tem várias opções de transmissão, seja TV aberta, canal fechado ou via streaming. Confira:
- TV Aberta e online: SBT - além do sianl aberto na TV, também é possível assistir ao canal clicando neste link.
- TV Fechada: TNT Sports
- Streaming: HBO Max e Prime Vídeo (com assinatura da HBO Max).
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Provável escalação do Real Madrid
Para o confronto, o Real Madrid tem um grande desfalque: Thibaut Courtois. O goleiro belga saiu lesionado da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.
De acordo com as atualizações médicas mais recentes do Real, a previsão é que Courtois volte a jogar somente no final de abril. O tempo estimado de recuperação para esse tipo de lesão varia de quatro a seis semanas. Dessa forma, ele fica de fora de ambos os confrontos contra o Bayern de Munique.
O ataque do Real, entretanto, deve contar com força máxima de Vinícius Júnior e Mbappé. Sem Rodrygo, que sofreu uma grave lesão e só deve voltar para a próxima temporada, Arbeloa opta por mais um homem no meio de campo.
- Veja a provável escalação do Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch, Guler; Mbappe, Vinicius Jr.
A preocupação da equipe é com os vários pendurados para o jogo de volta. São eles: Huijsen, Tchouameni, Carreras, Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé. Caso algum desses jogadores leve cartão amarelo nesta terça, será desfalque automático para o Real na partida que acontece em Munique.
Como chega o Bayern de Munique
Atual melhor ataque da Europa, o Bayern é líder do Campeonato Alemão com apenas uma derrota em 28 jogos e tem 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Borussia Dortmund.
Com a grande fase vivida pelo trio de ataque formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz, Vincent Kompany aposta nesta força para o confronto contra o Real Madrid.
Outra boa notícia para o treinador belga é o retorno de Neuer para a meta bávara. Ele se recuperou de uma lesão e deve ser titular nesta partida.
- Veja a provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz e Harry Kane.