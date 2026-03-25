Camisas da Copa do Mundo 2026: Conheça os novos uniformes das seleções
Veja todos os detalhes e fotos das novas camisas das seleções para a Copa do Mundo de 2026
Publicado: 25/03/2026 às 15:53
Camisas da Copa do Mundo 2026: Conheça os novos uniformes das seleções (Foto: Divulgação/Adidas)
A Copa do Mundo de 2026 - que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México - se aproxima do seu começo e, assim, as principais fabricantes de camisas divulgam as camisas que as seleções vão desfilar em campo para a disputa do torneio. Confira todas as camisas lançadas para o Mundial.
Das inovações de design das grandes fornecedoras aos detalhes históricos de cada manto, confira os principais lançamentos e veja como os craques estarão vestidos no maior torneio de futebol do planeta.
Camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Com a proximidade do Mundial, a busca pela nova camisa da Seleção Brasileira para o torneio já movimenta os torcedores. Veja os detalhes do novo manto canarinho, que será usado na busca pelo tão sonhado hexa.
- Brasil x França ao vivo: veja onde assistir, horário, desfalques e prováveis escalações
- Brasil x França: com 7 desfalques, Ancelotti faz mudanças na escalação da Seleção para o amistoso
- Ancelotti perde o capitão Marquinhos e Seleção chega a sete desfalques contra a França
- Ancelotti 'confirma' base de 22 nomes para a Copa, indica time titular e diz que sobram 'quatro vagas'
Grupos da Copa do Mundo de 2026
- Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul, Playoff Europa D
- Grupo B: Canadá, Suíça Catar, Playoff Europa A
- Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia, Haiti
- Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai, Playoff Europa C
- Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim, Curaçao
- Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia, Playoff Europa B
- Grupo G: Bélgica, Irã, Egito, Nova Zelândia
- Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita, Cabo Verde
- Grupo I: França, Senegal, Noruega, Playoff Mundial 2
- Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia, Jordânia
- Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão, Playoff Mundial 1
- Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá, Gana.