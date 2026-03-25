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COPA DO MUNDO 2026

Camisas da Copa do Mundo 2026: Conheça os novos uniformes das seleções

Veja todos os detalhes e fotos das novas camisas das seleções para a Copa do Mundo de 2026

Igor Fonseca

Publicado: 25/03/2026 às 15:53

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Camisas da Copa do Mundo 2026: Conheça os novos uniformes das seleções /Foto: Divulgação/Adidas

Camisas da Copa do Mundo 2026: Conheça os novos uniformes das seleções (Foto: Divulgação/Adidas)

A Copa do Mundo de 2026 - que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México - se aproxima do seu começo e, assim, as principais fabricantes de camisas divulgam as camisas que as seleções vão desfilar em campo para a disputa do torneio. Confira todas as camisas lançadas para o Mundial.

Das inovações de design das grandes fornecedoras aos detalhes históricos de cada manto, confira os principais lançamentos e veja como os craques estarão vestidos no maior torneio de futebol do planeta.

Camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Com a proximidade do Mundial, a busca pela nova camisa da Seleção Brasileira para o torneio já movimenta os torcedores. Veja os detalhes do novo manto canarinho, que será usado na busca pelo tão sonhado hexa.

Veja também:

Grupos da Copa do Mundo de 2026

  • Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul, Playoff Europa D
  • Grupo B: Canadá, Suíça Catar, Playoff Europa A
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia, Haiti
  • Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai, Playoff Europa C
  • Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim, Curaçao
  • Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia, Playoff Europa B
  • Grupo G: Bélgica, Irã, Egito, Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita, Cabo Verde
  • Grupo I: França, Senegal, Noruega, Playoff Mundial 2
  • Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia, Jordânia
  • Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão, Playoff Mundial 1
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá, Gana.
Camisas da Copa do Mundo 2026 , Copa do Mundo 2026
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