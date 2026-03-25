Veja todos os detalhes e fotos das novas camisas das seleções para a Copa do Mundo de 2026

Camisas da Copa do Mundo 2026: Conheça os novos uniformes das seleções (Foto: Divulgação/Adidas)

A Copa do Mundo de 2026 - que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México - se aproxima do seu começo e, assim, as principais fabricantes de camisas divulgam as camisas que as seleções vão desfilar em campo para a disputa do torneio. Confira todas as camisas lançadas para o Mundial.

Das inovações de design das grandes fornecedoras aos detalhes históricos de cada manto, confira os principais lançamentos e veja como os craques estarão vestidos no maior torneio de futebol do planeta.

Camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Com a proximidade do Mundial, a busca pela nova camisa da Seleção Brasileira para o torneio já movimenta os torcedores. Veja os detalhes do novo manto canarinho, que será usado na busca pelo tão sonhado hexa.

Grupos da Copa do Mundo de 2026