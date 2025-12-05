Grupos da Copa do Mundo de 2026 são definidos; confira

A Seleção Brasileira terá como adversários Marrocos, Escócia e Haiti após sorteio desta sexta-feira (5)

Sorteio da Copa do Mundo 2026 veja como funciona e possíveis adversários do Brasil. (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Aconteceu nesta sexta-feira (5), nos Estados Unidos, o sorteio oficial dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Foram definidos os 12 grupos do Mundial, que contará com quatro equipes em cada. A Seleção Brasileira terá pela frente como adversários Marrocos, Escócia e Haiti. O grupo mais difícil conta com França, Senegal, Noruega e um adversário que sairá do Playoff Mundial, entre Iraque, Bolívia e Suriname.

•Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul, Playoff Europa D

•Grupo B: Canadá, Suíça Catar, Playoff Europa A

•Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia, Haiti

•Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai, Playoff Europa C

•Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim, Curaçao

•Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia, Playoff Europa B

•Grupo G: Bélgica, Irã, Egito, Nova Zelândia

•Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita, Cabo Verde

•Grupo I: França, Senegal, Noruega, Playoff Mundial 2

•Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia, Jordânia

•Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão, Playoff Mundial 1

•Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá, Gana

OS GRUPOS

O México, coanfitrião da Copa do Mundo de 2026 com os Estados Unidos e o Canadá, vai enfrentar a África do Sul na partida de abertura do torneio, em 11 de junho, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington DC.

As duas equipes, sorteadas no Grupo A, já se enfrentaram na partida de abertura da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. A chave também terá Coreia do Sul e uma seleção europeia classificada via repescagem, que será Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda.

Já o Brasil vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira (5) em Washington, nos Estados Unidos. A seleção pentacampeã mundial, que fez uma campanha turbulenta nas Eliminatórias, buscará seu primeiro título desde 2002 sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, que fará sua estreia em Copas do Mundo como técnico.

A Espanha será cabeça de chave do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. O confronto entre 'La Roja', liderada pela estrela em ascensão Lamine Yamal e atual campeã europeia, e o Uruguai, comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, promete ser um dos destaques da primeira fase do Mundial que será disputado na América do Norte.

A Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J da Copa do Mundo da América do Norte de 2026, no início da defesa do título conquistado no Catar. A Albiceleste, comandada na beira do gramado pelo técnico Lionel Scaloni e em campo pelo craque Lionel Messi, estreará na competição diante da Argélia.



NOVO FORMATO

Com o aumento do número de seleções, subindo de 32 para 48, a Copa do Mundo de 2026 será disputada em 12 grupos (de A a L), em vez dos 8 da última edição.



A fase de grupos manterá a divisão de quatro equipes por chave. Para o mata-mata (fase de 32), um total de 32 seleções avançará, sendo:

Os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos.

Os 8 melhores terceiros colocados entre os 12 grupos.



O campeonato, disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, será sediado no Canadá, Estados Unidos e México.

Próximos Passos

A definição completa da tabela de jogos, incluindo datas, horários e cidades-sede dos confrontos do Brasil, será divulgada pela FIFA neste sábado (6).